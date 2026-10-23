Прокурорите гласуваха масово на изборите за ВСС

Булфото В Съдебната палата е една от трите избирателни секции в София. Там ще гласува и и.ф. главният прокурор. От вчера поста заема Магдалена Лазарова.

Близо 62% е избирателната активност сред прокурорите, които днес избират своите четирима представители във Висшия съдебен съвет. Данните са към 13 ч. До този час са гласували 968 прокурори от 1567 магистрати, включени в избирателния списък на действащите прокурори. През 2022 г., когато беше направен неуспешен опит да бъде избран следващият състав на ВСС, както и през 2017 г., когато беше избран съветът, който действа и до момента, активността по това време беше около 50%. Разликата е, че тогава данните се отнасяха за към 12 ч.

Кандидатите за четирите места от прокурорската квота са 25. Те бяха изслушани от колегите си миналата седмица. И за първи път по време на такъв форум се чуха сериозни критики към ръководството на прокуратурата и към Висшия съдебен съвет. "Осемте джуджета" и Петьо Петров - Еврото бяха назовани

Изборът се случва в момент, в който прокуратурата няма титулярен шеф, като това е положението от юни 2023 г., когато беше уволнен Иван Гешев. Съветът, който се избира в момента, трябва да избере следващия главен прокурор.

Право да гласуват имат 1567 прокурори. Те са разпределени по секции в зависимост от това къде работят. Вотът е таен и само с хартиени бюлетини, които съдържат трите имена на всички кандидати по азбучен ред, както и тяхната длъжност.

Изборният ден започна в 8:00 ч. и продължи до 18:00 ч. Секциите са 29 - по една във всеки окръжен град и три в София.

След края на изборния ден членовете на съответната избирателната секция отварят избирателната кутия, преброяват бюлетините, установяват тяхната действителност и съставят протокол за резултатите от гласуването. Това се случи в условията на видеозаснемане и видеонаблюдение, което се излъчва в реално време чрез сайта на ВСС. (В секциите, от които няма излъчване, броенето е приключило.)

До 23:00 ч. председателят на избирателната комисия ще се произнесе по редовността на избора и ще обяви резултата от проведеното гласуване за всеки от кандидатите и имената на избраните членове на ВСС.

КАНДИДАТИТЕ

По азбучен ред кандидатите са:

Атанас Гебрев от Върховната касационна прокуратура; Атанас Илиев - зам.-шеф на Окръжната прокуратура в Смолян; Благовест Вангелов от Окръжна прокуратура - Бургас; Владимир Николов от Окръжна прокуратура - Плевен; Георги Чинев - шеф на Окръжната прокуратура в Бургас; Даниела Попова - шеф на Софийската апелативна прокуратура; Дарин Христов - от Окръжна прокуратура - Бургас; Десислава Петрова - зам.-шеф на Софийската градска прокуратура; Димитър Лещаков от Апелативната прокуратура във Велико Търново; Добринка Калчева от Апелативна прокуратура - Пловдив; Ивайло Ангелов от Софийската апелативна прокуратура; Ивайло Илиев от Окръжната прокуратура в Кюстендил; Иван Тасков от Софийската градска прокуратура; Иванка Которова-Духлакова от Върховната касационна прокуратура; Йовита Григорова - зам.-шеф на Апелативната прокуратура в Бургас; Красимира Филипова от Върховната касационна прокуратура; Маринела Тотева от Върховната касационна прокуратура; Марина Ненкова - зам.-шеф на Софийска градска прокуратура; Милена Гамозова от Апелативна прокуратура - Варна; Пламен Евгениев от Софийската апелативна прокуратура; Пламен Петков от Софийската районна прокуратура; Радослав Градев - шеф на Окръжната прокуратура в Русе; Сийка Милева от Върховната касационна прокуратура; Тодор Деянов - зам.-шеф на Апелативната прокуратура в Пловдив; Христо Анчев - шеф на Военно-окръжна прокуратура в Пловдив.

ПРОЦЕДУРНО

Изборът се смята за редовен, ако избирателната активност е над 50%. Ако не са гласували повече от половината прокурори, в неделя ще има нов избор, който ще се смята за редовен при гласували не по-малко от 33% от имащите право на глас.

За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от действителните гласове. Ако повече от четирима прокурори отговарят на това условие, тогава за избрани се смятат тези с най-много гласове. Ако се стигне до повторно гласуване и няма избрани с необходимото мнозинство, са избрани тези, които са получили най-много гласове.

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. Съдиите избират от своя състав шестима членове за съдийската колегия. Прокурорите - четирима за прокурорската, а следователите - един за прокурорската.

Изборите на съдиите, следователите и парламента предстоят. Съдиите ще гласуват на 7 ноември, следователите - на 21 ноември. Парламентът трябва да запълни квотата си на 19 ноември.

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