Управляващите отрекоха, че е имало политически договорки за разпределяне на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет (ВСС), която депутатите избраха днес. „Няма сглобка, има проведени преговори“, заяви председателят на парламентарната комисия Янка Тянкова, депутат от „Прогресивна България“.

Тя не даде подробности за тези преговори, но настоя, че те са били „на принципна основа, не бяха по ъглите и тъмните кьошета“. Участниците в разговорите са изхождали от „общия интерес да се избере нов ВСС“, посочи Тянкова, и всеки е направил крачка назад, за да се стигне до днешното общо решение. И тук не стана ясно кой какви крачки е направил. Шефката на правната комисия похвали ролята на гражданите и неправителствените организации в процеса, на които беше дадена възможност да издигат кандидати, като заяви, че „това, което изглеждаше утопично, е съвсем реално“.

По отношение на следващите стъпки в съдебната реформа Тянкова изрази облекчението си, че бремето няма да пада вече върху правната комисия, а „върху новоизбрания ВСС, който трябва да поеме инициативата за същинска реформа на съдебната власт“. Що се отнася за евентуални конституционни промени, тя неясно коментира, че те трябва да се случат „по етапен ред“, като уточни, че първо трябва да се обнови Инспекторатът към ВСС и да се избере редовен главен прокурор.