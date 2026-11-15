Кандидат за ВСС участва в спасяването на Сарафов от дело

Кандидатът за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Стефан Милев е докладчик по дело, с което се потвърждава отказа на спрецпрокурора Антон Урумов да разследва Борислав Сарафов. В сигнала срещу Сарафов се твърди, че той е извършил престъпления във времето, в което незаконно заемаше поста и.ф. главен прокурор.

"Сега" е описвал сигнала, както и уведомлението, с което Урумов отказа да образува разследване. Най-общо - Урумов смята, че сигнал с идентично съдържание вече е бил разгледан от предишния ад хок прокурор Даниела Талева, която е постановила и отказ да разследва, потвърден от две съдебни инстанции. Първият сигнал обаче е подаден през август миналата година, а вторият е от януари тази година, като в него се сочат действия на Сарафов след август 2025 г. Според Урумов обаче във втория сигнал няма нови данни.

Като първа инстанция по казуса се произнася съдия Петя Крънчева. Нейното определение е обжалвано и така делото отива в Софийския апелативен съд. Там попада на докладчик Стефан Милев. Председател на състава е Стефан Илиев (той беше кандидат за ВСС от съдийската квота, но не беше избран) и Вера Чочкова. Подателят на жалбата иска отвода на Милев и Илиев с аргумента, че съдейки по професионалната им история, ще фаворитизират прокуратурата - т.е. прокурорите Сарафов и Урумов конкретно. Той изтъква времето, в което Милев е бил и.ф. предсадетел на Софийския районен съд, а за Илиев сочи, че е бил обявен от комисията по досиетата. Искането за отвод е отхвърлено и съставът се произнася по жалбата, като я отхвърля.

В съдебния акт се казва, че вторичната преценка да се образува или откаже досъдебно производство при вече потвърден предходен отказ по същите твърдения се дължи с нарочно постановление на спецпрокурора само в случаите на установени нови обстоятелства, тоест при новооткрити данни, които не са били известни на органа към момента на прекратяване на преписката. "Разглежданият случай не е такъв", казват съдиите. Според тях твърденията, че Сарафов е узурпирал властта веднъж са разглеждани от ад хок прокурора и на 6 октомври 2025 г. е отказал разследване. Този отказ е бил потвърден на две инстанции. Съдиите приемат, че повторният сигнал не съдържа нови обстоятелства, той се основава на същата концепция. Спецпрокурорът не е открил нищо ново. Съдиите изобщо не коментират твърдянията в сигнала, отнасящи са за след октомври 2025 г., когато е първият отказ на спецпрокурора.

Кой е той

Стефан Милев, който е издигнат за Прокурорската колегия на ВСС от "Прогресивна България", има дълъг прокурорски стаж, преди да стане съдия. На практика той е бил прокурор също толкова време, колкото и съдия. Преди години, по времето на предходния ВСС, той беше наложен от мнозинството около тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров за и.ф. председател на Софийския районен съд, макар и дотогава да беше прокурор, без стаж в районния съд. После стана съдия, в момента по щат се води в Софийския градски съд, но от 2023 г. е командирован в Софийския апелативен съд. Преди гласуването му за и.ф. шеф на районния съд преди години тогавашният председател на Върховния касационен съд Лозан Панов призова колегите си да не показват, че този избор е на принципа "който има вуйчо владика, ще успее", и припомни констатациите на Европейската комисия, че назначенията в съдебната власт са безпринципни.

Становище в негова подкрепа в процедурата за избор са пратили проф. Огнян Герджиков, Миглена Тачева, проф. Маргарита Чинова, проф. Атанас Симеонов, както и бившият главен прокурор чл.-кор. проф. Борис Велчев.