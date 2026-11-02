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Парламентът започна маратона за избора на членове на ВСС

Правната комисия днес изслушва Анета Антонова, Васил Пандов, Евгений Стайков и Емил Дечев

Днес, 14:32

Парламентът започва днес изборния маратон, който трябва да приключи с избора на 11 членове от парламентарната квота на 19 ноември. За местата има 21 кандидати, номинирани от партиите. Изслушването от правната комисия на парламента стартира днес с първите четирима кандидати - Анета Антонова, издигната от "Прогресивна България", Васил Пандов и Евгений Стайков, номинирани от "Продължаваме промяната" и Емил Дечев, издигнат от "Демократична България".

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. "Уловката" е, че членовете на съвета се избират с 2/3 мнозинство. Това означава, че "Прогресивна България" няма достатъчно депутати, за да избере членове на ВСС самостоятелно.

Съдиите избират от своя състав шестима членове за съдийската колегия. Прокурорите избират четирима за прокурорската, а следователите - един за прокурорската. Съдиите изслушаха своите кандидати на 31 октомври и ще гласуват в събота, а следователите - на 21 ноември. Прокурорите вече избраха своите четирима представители.

Анета Антонова е доцент, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" и зам.-ректор на университета, адвокат. В концепцията си тя говори за спада в доверието в съдебната власт, който се дължи на усещането за икономически и политически интереси. Според нея съветът трябва да е еманципиран от политическо влияние и устойчив на политически натиск, да не използва атестациите и дисциплинарните производства като репресия срещу магистратите.

Антонова говори за мрежите на "Осемте джуджета" и "СС клуб" (на Мартин Божанов - Нотариуса), които са функционирали като паралелна съдебна система. "ВСС дължи на обществото усилие за осветяване и изваждане наяве на всички действащи лица", каза тя. Говори също за злоупотребите с командироването в системата, както и за неравномерното натоварване.

Всички парламентарни сили без ДПС имаха въпроси към Антонова.

Надежда Йорданова от ДБ попита Антонова за назначението й през ноември 2023 г. във Фонда за гарантиране на влоговете по предложение на председателя Матей Матев, "който осигури вторичното разграбване на КТБ от кръга на Пеевски". Затова тя попита кандидатката откъде познава Матев и как се е стигнало до назначението й. Тя отговори, че повече от 20 години преподава банково право. "С Матев сме набори и се познаваме отпреди да бъде избран за председател на УС на фонда", каза тя. И поправи Йорданова, че "разграбването, за което може да се говори в КТБ, е отпреди периода на Матев. Понастоящем банката няма никакво имущество. И само множеството висящи дела са причина да не е приключило производството по несъстоятелност". 

По време на изслушването стана ясно, че дъщеря й е спечелила конкурс за младши съдии и в момента се обучава в Националния институт на правосъдието.

Очаквайте подробности.

Инициатива "Правосъдие за всеки" излъчва изслушването във Фейсбук:

https://www.facebook.com/PravosadieZaVseki/videos/1125723650072016

Евгений Стайков
БГНЕС Евгений Стайков
Емил Дечев
БГНЕС Емил Дечев
Анета Антонова
БГНЕС Анета Антонова
Васил Пандов
БГНЕС Васил Пандов
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