Въпреки всичко ВСС уреди на синекурна длъжност син на свой член

Без скрупули и свян Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет най-сетне уреди вчера Павел Стоев, син на члена на съвета Йордан Стоев, да бъде преместен от ключовата Софийска градска прокуратура в слабонатоварената военна прокуратура. Макар и да отлежава отдавна във Висшия съдебен съвет точката за преместването на синекурната позиция не беше обявена в предварително известния дневен ред, а влезе като допълнителна.

Предложението беше докладвано от председателя на Комисията за атестирането и конкурсите Огнян Дамянов. Дебат по темата нямаше, мотиви също не бяха обявени, а кадровиците единодушно решиха да преместят Павел Стоев, разказва "Лекс". При гласуването баща му - Йордан Стоев, не беше в залата. По-късно съветът пусна кратко прессъобщение, с което обяви преместването.

Синът на Стоев, който беше втори в класирането в конкурса за младши следователи, беше назначен в градската прокуратура от 1 юли. На 15 юли по негова молба Прокурорската колегия откри процедура по преместване във Военната прокуратура в София. Решението е взето без никакъв коментар, като точката е гласувана анблок с куп други точки. Така не става ясно защо слабонатоварената военна прокуратура, в която делата се броят на пръсти, има по-голяма нужда от младши следовател от претрупаната градска прокуратура. Колегията също така не вижда проблем в законовия мораториум ВСС с изтекъл мандат да кадрува.

Кадровиците няколко пъти опитаха да пробутат точката, но се снишаваха заради медийния шум.

Решението на колегията може да бъде атакувано пред Върховния административен съд. Предстои да видим дали правосъдният министър Николай Найденов ще заведе дело.

Двоен аршин

Любопитен детайл е, че малко преди да "благослови" преместването на Стоев, колегията отказва на друг следовател да се премести от Перник във военната прокуратура в София. Тогава атестационната комисия най-подробно обяснява защо това не може да стане, тъй като следствието в Перник е много натоварено, а военното - изобщо.

Изнесени са и данни - "във Военна прокуратура - София не се отчита висока натовареност, която да обуслови увеличаването на щатната численост на следователите в органа, а именно натовареност по щат – 8, при средна за страната – 39; действителна натовареност – 9,1, при средна за страната – 46,1". Ако следователят бъде преместен от място с по-висока натовареност в такова с по-ниска, това ще доведе до затруднения в дейността на органа, което противоречи със смисъла на процедурата, приема още ВСС.

Според "Офнюз" магистратът, на когото е отказано, има 4 деца, 2 от които са с церебрална парализа и целта на преместването е да е в София, където живее и където се лекуват децата. От документите на ВСС се вижда, че само преди 2 години той е бил преместен от Бургас в Перник, тъй като е молил за място в София или в близост.

Седмица по-късно, когато се произнася по молбата на Стоев, атестационната комисия я одобрява без никакви мотиви. Шефката на градската прокуратура Емилия Русинова дава съгласие за преместването.

Заради това, че Стоев-младши е в Софийската градска прокуратура баща му си направи отвод при гласуването за отстраняването на градската прокурорка Емилия Русинова. По същата причина в гласуването не участва и друг член на колегията - Калина Чапкънова.

Самият Стоев беше обект на искане за дисциплинарно уволнение като член на съвета, но изтеклата давност го спаси от образуване на дисциплинарно производство.

Без отговор

Независимото сдружение на българските прокурори (НСБП) сезира още през август Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане за обяснения за предстоящото тогава преназначаване. От сдружението искат информация кой е инициирал процедурата и въз основа на какви факти е установено, че във военната прокуратура има нужда от още хора.

Сдружението настоява за сравнителни данни за щатната и действителната численост, свободните длъжности, броя и сложността на досъдебните производства и следствените поръчки, както и фактическата натовареност на магистратите в двата следствени отдела. Поставен е и въпросът защо кадровата необходимост се разрешава чрез намаляване на щата на градската прокуратура, без да са публично обсъдени останалите законови възможности.

НСБП пита и за мотивите на колегията да откаже преместване на следователя от Перник във военната прокуратура.

Нито гилдийната организация, нито обществото получиха отговори.