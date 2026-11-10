Членовете на стария ВСС ще бъдат "охладени", преди да растат в кариерата

Своеобразен реподбор очаква членовете на отиващия си Висш съдебен съвет, които заради бездействието на редица парламенти до момента останаха на постовете си 4 години след край на 5-годишния си мандат. За над деветте години, в които управляват системата, мнозинството членове на съвета успяха да забъркат скандали, да заметат под килима случаи като "Осемте джуджета" и "Нотариуса", както и да уредят роднини на постове.

Сега всичко това може да се отрази на тяхната бъдеща кариера. С промени в Закона за съдебната власт "Прогресивна България" залага нов модел за атестирането им след края на мандата. При него ще се вземат предвид решенията, които са гласували като членове на съвета, както и дали са спазвали етичните норми на магистратите.

В момента законът казва, че след прекратяването на мандата членовете на ВСС се възстановяват на заеманата преди избора магистратска длъжност. След това в едномесечен срок те получават оценка за дейността си по методика, приета от съвета и тя става част от атестацията им като магистрати.

Сега срокът се вдига на 6-месечен. И се регламентира какво задължително ще се включи в методиката - "критерии за законосъобразното изпълнение на правомощията на оценяваното лице, като се отчитат и отменените с влязъл в сила съдебен акт решения, за които то е гласувало, за спазването на правилата за професионална етика, за извършването или допускането на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, както и за цялостното му участие в работата на ВСС".

Тази оценка може да е положителна или отрицателна. До получаването на оценката бившите членове на съвета не могат да бъдат командировани в по-горен по степен орган на съдебната власт или да заемат шефска позиция. Когато оценката е отрицателна, ограниченията за командироване и заемане на ръководни длъжности се прилагат до получаването на положителна комплексна оценка при следващо атестиране. Вносителите на проекта наричат периода до получаването на оценката "период на охлаждане".

Новият съвет ще трябва да приеме методиката до 3 месеца от встъпването си.

И ОЩЕ

Прави се промяна и при определянето на магистратските възнаграждения. Основното месечно възнаграждение за най-ниската магистратска длъжжност ще се определя всяка година с бюджета по предложение на ВСС. То не може да бъде по-ниско от размера за предходната година.

Променя се и текстът от закона, който казва, че на магистратите се изплащат всяка година средства за тога или облекло в размер две средномесечни заплати на заетите лица в бюджетната сфера. Размерът вече ще се определя всяка година с бюджета. Същото правило се прилага и за държавните съдебни изпълнители, както и за съдебните служители.

Ще има и нови правила за ронговете в системата.

ЗАПЛАТИ

В мотивите към проекта са посочени и основите заплати в системата - на върховно ниво - 4874 евро, а за младши магистрати - 2542 евро. На районно ниво основната заплата е 2630 евро, като в София е 2928 евро. С предложените промени се уеднаквяват заплатите в цялата страна. Заплатите, които са в сила от 1 август 2026 г., не могат да бъдат намалявани.

"Така наречената "ножица" изглежда прекомерна, имайки предвид, че по съществото си съдиите и прокурорите, независимо от нивото, полагат един и същ по вид труд - правораздават", казват вносителите за разликите в заплататите на различните нива в системата. "При наличие на по-малка "ножица" между възнагражденията, натискът върху системата за провеждане на конкурси би намалял по естествен път", смятат авторите на проекта - Александра Вълчева, Тодор Барболов, Милен Трифонов и Димитър Здравков.