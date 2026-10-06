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ВСС спаси от наказание съдия от случая "Драго каза"

Диан Василев междувременно от Русе се премести в съда в София, а накрая беше командирован във ВАС

Днес, 06:32
Диан Василев
Административен съд - Русе
Диан Василев

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се раздели по въпроса трябва ли да бъде наказан съдията в Административен съд София-област Диан Василев, който беше председател на Административния съд в Русе. Така, в крайна сметка Василев, който от през февруари беше командирован във Върховния административен съд с мотив "наличие на служебна необходимост", не беше санкциониран.

Дисциплинарното производство срещу него беше образувано по искане на Андрей Янкулов през април, докато беше служебен правосъден министър. То беше за оказване на въздействие върху съдия да се оттегли от конкурсна процедура. Става дума за случая със съдията от Административния съд в Русе Ивайло Йосифов, който публично разказа как негов колега - Диан Василев, му е предал послание от члена на ВСС Драгомир Кояджиков, че трябва да се оттегли от процедурата по избор на титулярен председател на съда.

В "Сега" сме описвали историята тук: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт.

Междувременно Василев спечели конкурс и се премести в Административен съд - София-област, а 4 месеца по-късно вече е преместен във върховния съд, а на негово място в административния съд на София-област е "дръпнат" съдия от Окръжния съд в Благоевград.

Янкулов сочеше, че Василев е станал посредник в опит за неправомерно влияние от страна на член на ВСС върху съдия Ивайло Йосифов. По-късно съдия Василев направил опит да омаловажи казаното и да разубеди колегата си да разгласява случая, и да сигнализира компетентните органи, разказваше Янкулов. Според него независимо дали съдия Василев действително е провел разговор с члена на ВСС, или си е измислил този разговор, в първия случай той става проводник на неправомерно влияние, а във втория нарушава забраната да интригантства.

Според Янкулов за тези си действия и за накърняването на престижа на съдебната власт Василев трябва да бъде наказан с най-тежката дисциплинарна санкция - уволнение. 

В края на дисциплинарното дело мнозинството на дисциплинарния състав предлага на Василев да не бъде наложено наказание, разказва "Лекс". Въпросното предложение не успя да събере необходимия брой гласове на заседанието на Съдийската колегия днес - членовете ѝ се разделиха 4 на 4 гласа. Това означава, че Диан Василев не е наказан.

Казусът с Диан Василев беше обсъждан на две заседания на Съдийската колегия.

Кадровици са предлагали преписката да бъде върната на дисциплинарния състав за изясняване на фактическата обстановка, но това не е било прието, като разпределението на гласовете отново е било 4 на 4.

Не е било прието и предложението Съдийската колегия да извърши процесуалните действия, необходими за изясняване на всички факти.

Не е било прието и друго предложение, а именно да се отложи разглеждането на предложението на дисциплинарния състав с оглед осигуряване на правото на защита на страните, защото не бил спазен 7-дневният срок от миналото заседание.

И в крайна сметка с 4 на 4 гласа Диан Василев не е наказан.

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Ключови думи:

Драгомир Кояджиков, Ивайло Йосифов, ВСС

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