Първите коледни добавки по новите правила ще се изплащат от 20 ноември, съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред бТВ тази сутрин. По 50 евро ще получат около 500 000 души. Те за пръв път няма да са само пенсионери, защото обхватът на празничните добавки бе променен. Все пак пенсионерите остават най-голямата група сред получателите – около 360 000 души, които са под линията на бедност.

За хората, които получават парите си по банков път, добавките ще бъдат преведени на 20 ноември. Хората, които взимат пенсиите си в пощенските станции, ще могат да получат сумата от 23 ноември нататък. Ефремова уточни, че е възможно да има забавяне при част от получателите, които не са кандидатствали за целева помощ за отопление. Въпреки това те също ще получат предвидените 50 евро.

От тази година добавките вече са официално регламентирани, като се плащат за Коледа и за Великден, но вече според доходите. Право на добавка имат следните групи:

– хората, които получават месечни или целеви социални помощи, или са получили еднократни помощи за инцидентно възникнали нужди;

– младежи от 18- до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална и/или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път, или идват от приемно семейство;

– получаващите енергийни помощи за текущия отоплителен сезон;

– получаващите месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, като тези помощи се изплащат независимо от доходите на семейството (чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейните помощи);

– получаващите месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител (чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейните помощи);

– деца, настанени в семейства на роднини или близки, или в приемни семейства;

– подпомагани от Агенцията за социално подпомагане ветерани от войните;

– подпомагани от Агенцията за социално подпомагане военноинвалиди и военнопострадали.

Размерът на добавката се определя с бюджета за всяка година.