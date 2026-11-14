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България и още осем страни от ЕС искат затягане на режима за бежанците

Предлагаме по-рестриктивни правила за събиране на семействата

Днес, 15:01
Основните аргумент са прекомерното натоварване на образователната и социалната система
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Основните аргумент са прекомерното натоварване на образователната и социалната система

България и още осем държави от Европейския съюз настояват ЕС да въведе нови, по-рестриктивни правила за събиране на семействата на бежанци, предаде АПА, цитирана от БТА.

В съвместно писмо до еврокомисаря по миграцията Магнус Брунер деветте страни изтъкват натоварването на училищата като причина за желанието им за преразглеждане на действащата в момента директива. Освен от България, тази инициатива се подкрепя от Италия, Австрия, Нидерландия, Полша, Чехия, Гърция, Финландия и Люксембург. 

В текста на писмото се подчертава, че много държави, приели голям брой имигранти, сега трябва да се справят с предизвикателствата, свързани със събирането на семейства. 

Особено училищата в градските райони са приели голям брой деца, някои от които не са имали необходимата предварителна подготовка и образование. Жилищният сектор, детските градини, здравеопазването и пазарът на труда също са поставени под сериозен натиск, отбелязват деветте страни. 

За да овладеят ситуацията, редица държави са приели национални разпоредби за ограничаване на събирането на семейства. Подписалите писмото министри са убедени, че е необходимо европейско решение на проблема. Според тях е нужна обща и устойчива регулаторна рамка, която да позволява въвеждането на ограничения от правна гледна точка. Това е причината те да настояват за преразглеждане на съответната директива на ЕС. 

В основата си действащата директива предвижда право на събиране на най-близките членове на семейството, отбелязва АПА. Това включва съпруг или съпруга и непълнолетни деца. Условието е съответните хора да не представляват заплаха за сигурността и обществения ред. 

Австрия наскоро беше преустановила събирането на семейства за период от малко повече от една година. Като аргумент беше посочено прекомерното натоварване на образователната и социалната система. Отскоро страната прилага система за определяне на квоти. За настоящата и следващата година са предвидени общо 314 места. 

От правна гледна точка са спорни както временното спиране на събирането на семейства, което можеше да бъде отменяно само в особено обосновани случаи, така и преминаването към система с квоти. По тези въпроси все още няма окончателно съдебно решение.

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