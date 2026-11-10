България ще е в траур утре за 11-те жертви на магистрала "Тракия"

Две тежки верижни катастрофи станаха тази сутрин на магистрала "Тракия", между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. През целия ден властите сменяха броя на жертвите между 11 и 12. Към 17:00 ч. информацията на здравното министерство е за 11 загинали и 51 ранени. На мястото на инцидента са загинали 10 души, а един е починал по-късно в ямболската МБАЛ "Св. Пантелеймон". От ранените 33-ма са настанени в болници в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. Тежко пострадалите са 13.

"Трагичната новина ни завари в самолета на път за Варна. Веднага разпоредих вътрешният министър Демерджиев да замине за мястото на инцидента. Правителствените самолети са на разположение да извозват най-тежко ранените от болниците в Ямбол, Сливен и Бургас към София", каза премиерът Румен Радев на брифинг с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен във Варна. Радев благодари на Фон дер Лайен за разбирането, че той отменя всички останали части от програмата си във Варна.

Отменено е и заседанието на Министеския съвет, а президентът Илияна Йотова обяви, че прекратява участието си на Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи и се прибира в България.

11 ноември ще е ден на траур за жертвите, обяви по-късно Румен Радев, след като отиде лично на мястото на трагедията.

Първата катастрофа е станала в 7:10 ч., в посока Бургас, а малко след това е последвала втора - в посока София, съобщиха от ОДМВР-Ямбол.

"Причините са гъста мъгла, мокра настилка и несъобразена скорост. Магистралата е затворена в двете посоки, докато не бъдат изтеглени всички автомобили", каза директорът на Областното пътно управление инж. Галин Костов.

Катастрофите са много тежки, с участие на общо 86 автомобили, бусове и тежки камиони - 63 в платното към Бургас и 23 към София. Такъв масов сблъсък на превозни средства в България не е имало, макар през годините да са ставали инциденти и с повече загинали, но те са все с участие на пътнически автобус.

По разпореждане на вътрешния министър Иван Демерджиев на мястото отидоха и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов и заместник-министърът Калоян Калоянов. В 12:00 ч. двамата дадоха пресконференция на място.

Според и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов видимостта в мъглата е била около 70-80 метра, после изведнъж е паднала на 10 метра. Първият сблъсък е станал, когато товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ група хора. Впоследствие в него се удря камион превозващ жито. След това се удря автомобил и са продължили верижно да се нанизват превозни средства. А в съседното платно ударите са станали заради "разсейване и отклоняване на водачите, след като са видели произшествието в посока Бургас".

Николов добави, че на място са стотици полицаи, десетки линейки и 15 противопожари автомобила. Той каза още, че не може да се каже колко от ранените са с тежки увреждания, но със сигурност няколко души са настанени в интензивни отделения и са с опасност за живота.

На горещата телефонна линия 02/9301152 на министерството на здравеопазването, хората може да потърсят информация за това къде са настанени техни роднини и близки, пострадали при инцидентите.

Пред bTV един от очевидците на място - Тодор Пенев, разказва, че няколко автомобила са се запалили, но са били загасени бързо от противопожарите екипи. Бързо са пристигнали няколко линейки, но медицинският хеликоптер е останал в района 20-ина минути и е отлетял обратно, защото не е успял да кацне в мъглата.

Затворено е движението и в двете посоки на магистралата и се регулира от пътна полиция. В посока София обходният маршрут за шофьорите е Карнобат-път I-6 „Петолъчката“-Сливен-път II-53-пътен възел „Крушаре“.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков събра кризисен щаб, активирана е и системата BG-Alert. Чалъков допълни, че ще бъдат мобилизирани и военнослужещи от близките поделения, за да помагат при изваждането на хората и за разчистване на пътя.

Разследването ще се поеме от Националната следствена служба, поради тежкия характер на инцидентите, съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев, като добави, че са образувани са две досъдебни производства, защото и катастрофите са две.