Университетски преподавател е спасил деца от падналия таван в метрото

Университетски преподавател опроверга твърденията на „Метрополитен“, че не е имало каквато и да е опасност за пътниците при падането на окачен таван на метростанция "Цар Борис III" и че инцидентът не е бил свързан с безопасността на пътниците. Венцислав Йорданов споделя във "Фейсбук", че се е оказал на мястото на инцидента секунди преди таванът да падне и е успял да избута тийнейджъри със слушалки на ушите, които са били в опасна близост.

"Днес е пореден ден на кошмарите май... Тъкмо влизам от екскалатора в метро станцията (вижда се на снимката надписа)... и започна скърцането на тенекии и железа. За секунди си помислих че е земетресение, но... видях как няколко тинейджъри със слушалки се бутат един в друг и си показваха по телефоните нещо, пуснах си багажа и се засилих да ги избутам, успях, даже ми се скараха че съм ги бутал насила, без да имат слухова ориентация и визуална забили погледи в телефоните си... Нямам думи", пише Венцислав Йорданов.

"Така се строполяса единият край, който се откъсна...", написа той.

"Ами ако не влизах в метрото в този момент? Всичко го премислям още. Новото метро на няколко години... да се откъсне така железарията. Важното е, че всичко завърши добре", коментира още той.

В четвъртък директорът на Столичния метрополитен Николай Найденов твърдеше, че не е имало опасност за гражданите. "Тук имаме предотвратен инцидент, а не инцидент, който се е случил на метростанцията, и то във вестибюла. Не е свързан с управлението на "Метрополитен", не е свързан с безопасността на пътниците, но някой път не се взимат съответните строителни решения, които издържат във времето. В случая става дума за прозаична ситуация с окачен таван, но взехме решение, че така ще обезопасим пътниците и преминаващите, докато го премахнем целия. Затова метростанцията за няколко часа е временно недостъпна, но не е спряна метролинията и влаковете се движат", обясняваше Найденов.

Ремонтът на тавана на метростанция „Цар Борис III“ ще е за сметка на строителя, обявиха от "Метрополитен" в петък. Инцидентът стана около 11 часа, ден по-рано. От снимките ставаше ясно, че само по чудо няма пострадали. Часове наред влаковете на метрото не спираха на станцията.

Днес движението на метрото е възстановено и станцията функционира нормално. От „Метрополитен“ обясниха, че проблемът е бил забелязан от служителите чрез системата за видеонаблюдение. „Искам да благодаря за добрата професионална реакция на нашите служители, които са забелязали проблема, и превантивно сме задействали нашата процедура за сигурност“, заяви Николай Найденов от ръководството на „Метрополитен“ пред Би Ти Ви. Той посочи, че в рамките на 15 минути е бил затворен засегнатият подлез, а движението на влаковете през метростанцията не е било прекъсвано изцяло.

Относно причините за срутването Найденов посочи, че вероятно става въпрос за проблем с конструктивното решение или начина на изпълнение на окачения таван в конкретния участък. „Това е несполучливо решение. Ще работим върху друго решение, което да е успешно“, обясни той.

Според предварителния анализ на дружеството, в тази част на метростанцията вероятно изобщо не е трябвало да бъде монтиран окачен таван. Въпреки че гаранционният срок на обекта вече е изтекъл, строителят се е съгласил да поеме разходите по възстановяването. „В момента върви проектиране и строителят, независимо че е изтекъл гаранционният срок, се съгласи да го възстанови за своя сметка“, заяви Найденов. По думите му ремонтът трябва да приключи в рамките на месец.

Предстои да бъде изработено ново решение за тавана в засегнатата част, за да се избегнат подобни инциденти в бъдеще.

От дружеството призоваха гражданите да спазват указанията на служителите при подобни ситуации, тъй като процедурите за сигурност се изпълняват съвместно с МВР и са насочени към предотвратяване на инциденти.

Към момента пътниците могат да използват станцията и подлеза без ограничения.

Вчера кметът на район „Красно село“ Цвета Николаева информира за случая във "Фейсбук" като даде подробности и своя версия за случилото се. "По първоначална информация са се откъснали елементи от конструкцията на окачения таван, закрепени към плочата. Предполагаемата причина е т.нар. бутален ефект – промяната в налягането на въздуха при преминаването на влаковете. Извършихме проверка на място и изготвихме констативен протокол", написа тя.