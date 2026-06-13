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Метрото към "Хаджи Димитър" се възстановява в понеделник

Предсрочно приключиха строителните работи за разширението до "Слатина"

Днес, 13:28
Николай Боянов/Уикипедия

От понеделник, 15 юни метростанциите "Театрална“ и "Хаджи Димитър“ отново ще функционират, съобщиха от "Метрополитен“.  Експлоатацията на двете метростанции се възстановява предсрочно, като първият влак от метростанция "Хаджи Димитър“ ще потегли в 5:00 ч. Станцията беше затворена заради строежа на метрото към "Слатина". Предвиденият срок за приключване на строително-монтажните дейности беше 20 юни.

"Предсрочното възстановяване на движението в района на двете станции е нашият принос за по-спокойното придвижване в града в дните на матурите. Даваме възможност на зрелостниците и техните семейства да разчитат на бърз, сигурен и предвидим транспорт, като същевременно облекчаваме автомобилния трафик в столицата“, каза изпълнителният директор на "Метрополитен“ – Николай Найденов. Найденов вероятно има предвид изпитите след седми клас, които са следващата седмица. Изпитът по български и литература е на 17 юни, а по математика е на 19-и. Тези изпити са ключови за приема в гимназиите.

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Ключови думи:

метро, метролиния №3

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