Подписани са договорите за удължаване на метрото към Околовръстното

"Метрополитен" ЕАД подписа договорите за изграждане на 2-километровото удължение на метрото в ж.к. "Люлин", съобщи Столична община. Стойността е близо 190 млн. евро, а линиите ще се изграждат под бул. "Царица Йоанна" и ще достигат до западната дъга на Околовръстния път.

"Продължаваме да развиваме метрото. Новата линия ще осигурява по-добра свързаност на най-големия квартал на столицата. Това разширение е част от стремежът ни да направим София по-модерен, по-зелен и по-добре свързан град. Всяка нова метростанция означава по-малко задръствания, по-чист въздух и повече възможности за развитие на кварталите", каза кметът на София Васил Терзиев.

Удължаването на трасето на метрото към Околовръстното е отдавна в плановете. През януари 2026-а шефът на "Метрополитен" ЕАД Николай Найденов обяви, че при благоприятно развитие и приключване на процедурата, дружеството ще успее да започне "до края на 2026 г. или най-късно началото на 2027 г. разширението на линия 1 след станция "Люлин".

Първата отсечка по удължаването е до метростанция "Добринова скала". Договор за нея е предоставен и подписан от обединение ДЗЗД "Метро Люлин Запад", с партньори "Геострой" АД, "Пауър Смарт" ООД и "Обонато Билд" ООД. Стойността е 68,4 млн. евро без ДДС, а срокът за изпълнение е 36 месеца.

Втората част от новото трасе е до метростанция "Люлин", включително новата станция "Царица Йоана". Тя ще бъде изпълнена от обединение ДЗЗД "Метро Люлин 2024", с партньори "Трейс Груп Холд" АД и "Джи Пи Груп" АД. Стойността на работите е предвидена на 70,4 млн. евро без ДДС, като срокът също е 36 месеца.