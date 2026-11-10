Фон дер Лайен "донесе" в България €10 млн. за спасителни операции

"Предоставяме на България 10 милиона евро от фондовете на ЕС за спасителни операции", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес в България. Премиерът Румен Радев я посрещна във Варна, като визитата бе междинна сред посещения в Румъния и Турция - с цел обсъждане на сигурността в Черно море. Програмата на Фон дер Лайен във Варна предвиждаше разглеждане на доста обекти във Военноморското училище. Гостът пристигна там, но мероприятията бяха значително съкратени след тежките катастрофи днес в България.

We are also making €10 million in EU funds available to Bulgaria, for search and rescue operations.



This is EU solidarity in action.



https://t.co/bI3zx79gkT — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 10 ноември 2026 г.

Като цяло изявленията след разговора бяха протоколни. Изказаха се решимост и взаимни благодарности по повод усилията в морето след атаките с дрон, както и съболезнования при днешната пътна трагедия. Бе потвърдено, че ЕС ще създава морски център за сигурност в България и Румъния.

"Знаем намеренията на тези атаки, да се разпространява страх. Но ние изграждаме устойчивост в ЕС и можете да разчитате на единен отговор. Говорихме и обсъдихме възможността да бъдат засилени и подкрепени нашите усилия за наблюдение в Черноморския регион. За тази цел могат да бъдат използвани и сателитите на „Коперник“. От септември насам имаме удвояване на броя на свалените снимки, което показва съществения принос на тази програма. Говорихме и за необходимостта и от укрепване на сигурността в информационното пространство. Подложени сме на много напрежение за опити за манипулиране на информацията. Имаме изключително ясен отговор, а именно отпор", заяви Фон дер Лайен. Добави, че е получила презентация от Радев на случилото се край българските брегове.

"Тези атаки са абсолютно недопустими. Моряците не са страна във въоръжен конфликт и търговските кораби не бива да бъдат обект на атаки. За да се сложи край на това брутално нарушение на морското право и на международното право е ясно едно: трябва да има мир. За да има мир, трябва да има спиране на огъня и активна дипломация", заяви българският премиер.

ПРОТЕСТ

"Възраждане" посрещнаха с протест Урсула фон дер Лайен. Симпатизанти на формацията се събраха пред Военноморското училище. Носеха български и партийни знамена.