Сделката с реликви с България предизвика скандал в Гърция

Гръцки медии отправиха критики към споразумението между България и Гърция за връщането на църковни реликви, съхранявани в Националния исторически музей в София.

Изданията "Димократия" , "Атика Таймс" и "Кефалония Магазин" поставят въпроси за правния статут на върнатите предмети, условията на меморандума и обвързването на процеса с предаването на останките на цар Самуил на България.

В публикация със заглавие "Нови въпроси около споразумението с България заради частичното връщане на свети реликви в Серес" вестник "Димократия" определя договореностите като "неравнопоставено споразумение с България", съобщи бТВ.

Изданието поставя въпроса защо гръцкият премиер Кириакос Мицотакис и министърът на културата Лина Мендони не са предали върнатите реликви и на манастира "Панагия Ейкосифиниса". В публикацията се поставя и въпросът за собствеността върху предметите, като се твърди, че те не са предадени окончателно на Гърция, а са поставени в режим на безвъзмездно ползване, пише БГНЕС. "Реликвите не са предадени на Гърция като собственост, а са поставени в режим на безвъзмездно ползване", се посочва в материала на "Димократия".

По-остър тон използва изданието Атика Таймс в публикация на Сотирис Скулудис, озаглавена "Българска "неприличност": Дадохме им останките на Самуил, а те реагират срещу откраднатите реликви, които ни върнаха". Авторът определя изнасянето на църковните предмети от периода на Първата световна война като разграбване, а не като законно придобиване. "Не ставаше дума за дарения или законни покупки, а за разграбване по време на българската окупация", пише Атика Таймс.

В същата публикация се твърди, че Националният исторически музей на България не е оповестил пълния списък на историческите ценности. Според изданието общо 53 предмета продължават да се водят като българска собственост в музейните регистри. "Предметите – общо 53 – дори не са заличени от регистрите на музея и продължават да се водят като българска собственост", се казва в материала, цитиран от бТВ.

Критики към споразумението отправя и Кефалония Магазин в материал на Хараламбос Пападопулос. Заглавието е "Неравнопоставено ли е бездействието, господин Мицотакис? Не! Неравнопоставено е да даваш насрещни престации, за да ти върнат онова, което са ти отнели!". Авторът поставя под съмнение решението връщането на църковните реликви да бъде обвързано с предаването на останките на цар Самуил и друг антропологичен материал. "Защо възстановяването на една историческа несправедливост беше обвързано с предаването на останките на цар Самуил и друг антропологичен материал?", пита публикацията.

Кефалония Магазин поставя и въпроса дали връщането на реликвите представлява окончателно прехвърляне на собствеността или само временно предаване за съхранение. "Става ли въпрос за окончателно връщане на реликвите в Гърция или за взаимно предаване за съхранение, без окончателно прехвърляне на собствеността?", се пита в материала.

В същото време министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис обяви, че дадените от България реликви при размяната с тленните останки на цар Самуил са "безценни от историческа, художествена и религиозна гледна точка".

Гръцкият премиер присъства на тържествена доксология в митрополитската църква "Светите архангели Михаил и Гавраил", покровители на Серес, по повод официалното предаване на църквата на върнатите от България реликви.

Коментирайки връщането на реликвите в Серес, Мицотакис го определи като "осезаем резултат от многобройните възможности, с които разполага нашата културна дипломация, в съчетание с патриотична политика, която доказва и заявява, че Гърция е силна, че нейният авторитет е висок, а репутацията ѝ – солидна, че гласът ѝ се чува ясно и че затова тя не се страхува да отстоява претенциите си и в крайна сметка да получи справедливост. Справедливост означава, когато историческата памет се връща на естественото си място".

Църковните ценности бяха предадени на Гърция по силата на меморандум за разбирателство, подписан между министрите на културата на двете страни на 29 септември тази година. В рамките на същото споразумение Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил, открити през 1965 г. в базиликата „Свети Ахил“. Размяната бе осъществена на официална церемония в Солун на 3 октомври в присъствието на министър-председателите на двете страни.