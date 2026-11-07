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САЩ възобновиха ударите към Иран

Не е ясен мащабът на атаката

07 Ноем. 2026
Бандар Абас тази вечер
Бандар Абас тази вечер

Американската авиация и флот нанасят удари по военни обекти в южен Иран, като целите са в района на Ормузкия проток, съобщават арабски и ирански медии. Жители на Бандар Абас, главното пристанище на Иран на брега на Персийския залив, разказват, че американски самолети прелитат шумно над града. Арабските медии съобщават за няколко удара по обекти на остров Кешм и по обекти на морските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР) в пристанището Джаск. Ирански източници говорят за поразени пускови установки и мобилни системи за противовъздушна отбрана при Джаск и Сирик, както и за радарна станция на КСИР край Бандар Абас. Американски източници потвърждават за атака по Кешм. Иранската държавна телевизия съобщи за два взрива в района Суза на остров Кешм.

Днешните удари са първите след междинните избори в САЩ. В четвъртък Тръмп заяви, че САЩ може да се наложи да „унищожат“ останалата част от Иран. Според „Ню Йорк таймс“ хиляди американски военни на повече от дузина кораба и бази са в готовност да възобновят мащабните бойни действия. Според американски медии СЕНТКОМ е подготвило планове за удари, докато три американски самолетоносача са в региона.

Не е ясен мащабът на атаката. Тя е втората за седмица - на 2 ноември американската армия нанесе ограничени удари по Кешм, които американски представители определиха като "отбранителни", а според един от тях те са отговор на ирански обстрел срещу американски самолет. Кешм се намира на около 14 мили от Бандар Абас и е ключов за опитите на Техеран да наложи контрол върху трафика през пролива.

Конфликтът се води от 28 февруари 2026 г., когато Израел и САЩ започнаха атаки по цели в Иран. През юни бе обявен меморандум за прекратяване на войната, временното примирие рухна на 8 юли, след като Иран удари няколко търговски кораба в пролива и САЩ отговориха с удари по иранска територия. 

Паралелно тече дипломатически процес. Катар и САЩ настояват, че преговорите продължават, а Тръмп твърди, че има напредък. Техеран иска преди ядрени преговори да бъде прекратена блокадата на пристанищата му, да бъдат вдигнати санкциите, да бъдат размразени активите му, да получи обезщетение за военните щети и да бъдат спрени военните действия в региона, включително израелските операции в Ливан. Иран нарече отговора на САЩ на седемте му условия за отваряне на пролива „неубедителен“. Главният преговарящ, председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, заяви, че „топката е в американското поле“

Нова публикация в Х-акаунта на Белия дом намеква, че съвсем скоро Тръмп и Хегсет ще покажат на всички врагове на Америка какво е истинско мъжество.
Нова публикация в Х-акаунта на Белия дом намеква, че съвсем скоро Тръмп и Хегсет ще покажат на всички врагове на Америка какво е истинско мъжество.
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