Опустошителни наводнения взеха жертви в Азия и САЩ

Силни проливни дъждове причиниха проблеми на източния бряг на САЩ, в Индия, Непал и Тайланд

Силни дъждове предизвикаха наводнения в Утар Прадеш, Индия. Загинали са 56 души, 46 души са ранени, а над 1000 къщи са разрушени. За 48 часа са паднали 66,5 мм валежи при норма от 7,6 мм.

В Непал загинаха 14 души, а други 11 са в неизвестност, предаде Ройтерс. Непалските власти предупредиха, че са възможни нови внезапни наводнения. Говорител на Националната агенция за управление на риска от бедствия на Непал, заяви, че районите Расува и Нувакот, засегнати от смъртоносните наводнения миналия месец, при които загинаха над 1450 души, а хиляди останаха в неизвестност, трябва да запазят бдителност, но към момента не се считат за зони с висок риск

Столицата на Тайланд Банкок е под вода - всички 50 района на 10-милионния град са в зона на бедствие. От няколко дни наред там валят проливни дъждове. На някои места за денонощие са паднали до 210 мм валежи. Пътищата се превърнаха в реки, а автомобилите потънаха. В училищата се откриват временни убежища - около 4200 души досега са били преместени в повече от 200 временни убежища, докато властите продължават да следят нивата на водата и да организират помощ за населението.

Проливни дъждове и силни ветрове връхлетяха североизточната част на САЩ в неделя, десетки хиляди останаха без електричество, а американски медии съобщиха за един загинал.

Ню Йорк, Бостън и Филаделфия се оказаха на пътя на мощна буря, като властите предупредиха за опасност от сериозни наводнения и затваряне на пътища. Бурята продължи да излива дъжд в Нова Англия тази сутрин, като се очаква тя да се придвижи към Ню Джърси и Лонг Айлънд през нощта. Освен това се очакват значителни крайбрежни наводнения по протежение на Средноатлантическото крайбрежие по време на няколко цикъла на прилив, свързани с пълнолунието през уикенда.