Непал пак повиши рязко броя на изчезналите в потопа

За пореден ден Непал повиши рязко броя на изчезналите във внезапното наводнение, което помете цели населени места по границата на страната с Тибет. Към момента в неизвестност са 4216 души, а жертвите са 1204 души, обявиха властите в Катманду. Китай продължава да бави информацията за последиците на своя територия, като основно изтъква, че в последните часове успя да възстанови пътя към границата. Там по последни данни жертвите са едва 21, а 541 са в неизвестност.
От непалска страна продължава изключително сложната спасителна операция по достигане на тунелите на няколко хидроенергийни обекта по поречието на прелелите реки. В тях и в други подземни съоръжения се предполага да са блокирани стотици работници.
Седмица след невероятното бедствие, предизвикано от откъсването на огромна част от ледник в Хималаите, малката планинска държава е в хуманитарна катастрофа. Текат масови погребения на неидентифицирани жертви в надбягване с опасността от зарази.
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