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Непал пак повиши рязко броя на изчезналите в потопа

Близо 4800 души са в неизвестност от двете страни на границата

Днес, 07:45
Китайските медии обявяват, че след възстановяването на пътя към Гиронг порт, ще може да се пристъпи към дълбочинни спасителни действия.
China Daily
Китайските медии обявяват, че след възстановяването на пътя към Гиронг порт, ще може да се пристъпи към дълбочинни спасителни действия.

За пореден ден Непал повиши рязко броя на изчезналите във внезапното наводнение, което помете цели населени места по границата на страната с Тибет. Към момента в неизвестност са 4216 души, а жертвите са 1204 души, обявиха властите в Катманду. Китай продължава да бави информацията за последиците на своя територия, като основно изтъква, че в последните часове успя да възстанови пътя към границата. Там по последни данни жертвите са едва 21, а 541 са в неизвестност.

От непалска страна продължава изключително сложната спасителна операция по достигане на тунелите на няколко хидроенергийни обекта по поречието на прелелите реки. В тях и в други подземни съоръжения се предполага да са блокирани стотици работници.

Седмица след невероятното бедствие, предизвикано от откъсването на огромна част от ледник в Хималаите, малката планинска държава е в хуманитарна катастрофа. Текат масови погребения на неидентифицирани жертви в надбягване с опасността от зарази. 

Очаквайте подробности

China Daily
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Ключови думи:

Непал, Тибет, наводнение

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