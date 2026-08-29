Стотици жертви чакат разпознаване в Непал

Телата на стотици жертви, пометени от приливната вълна по река Бхотекоши в Непал, чакат разпознаване във временни морги, които властите отвориха в учреждения, полицейски пунктове и всякакви други сгради. Тази сутрин вътрешното министерство в Катманду обяви, че жертвите са вече 616. Китай държи под строга цензура данните за последиците от наводнението в Тибет, като досега е известно само за седем жертви там. Снощи Непал почти удвои броя на изчезналите – 1924 души, от тибетска страна в неизвестност са 554 души.

Бедствието започна от северния окръг Расува в близост до границата с Китай. Буйните води бързо преминаха през речните системи на Бхотекоши, Тришули и Нараяни, отнасяйки телата до далечни южни и западни области.

Властите са пред сериозна криза с осигуряването на места за съхранение, идентифициране и извършване на аутопсии, съобщават медиите в Катманду. Има тела, които са отнесени на стотина километра надолу по течението на прелелите реки. Водите са пренесли десетки жертви до окръг Читван - на 150 км от Расува. Поради препълването на местните болници, в град Бхаратпур се изгражда временна база с капацитет за 250 тела, в която се монтират климатици и се осигурява сух лед. В пунктовете за разпознаване, близки чакат пред монитори, за да видят извадените тела, но едва малка част от тях подлежат на идентифициране.

Основният логистичен център за поемане на тела се превърна вторият по големина град в Непал - По́кхара, административен център на окръг Каски. Капацитетът на моргата там вече е запълнен. Властите обмислят пренасочване на следващите открити тела към тези по-далечни западни области.

Съгласно регламентите за неидентифицирани тела, полицията прави снимки, взема пръстови отпечатъци и ДНК проби (които се изпращат за анализ в Катманду). Близки на изчезнали хора от далечни окръзи вече пристигат на място в търсене на информация. Ако в рамките на 1-2 седмици самоличността на телата не бъде установена, властите планират служебни погребения на определени от общините защитени места, като всяко тяло ще бъде маркирано със индивидуален идентификационен номер.

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