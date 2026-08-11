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Момчета от групата за убийството в Пловдив пребили чужденци

11 Авг. 2026
БГНЕС

Младежи, които са контактували с обвинените за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, пребиха чужденци и снимаха побоя. 

Задържани са две момчета на 17 и 18 години - те са нанесли побой над двама граждани на Непал.

Нападението е извършено в нощта срещу 25 юли, а двамата пострадали са получили леки телесни повреди.

Около полунощ на 24 срещу 25 юли обвиняемите се намирали в района на кръстовището на бул. „Руски“ и бул. „Шести септември“ в Пловдив. Те забелязали двама мъже на 33 и 27 години.

Според прокуратурата двамата нападатели се насочили към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по тялото и главата.

Побоят бил забелязан от водачи на автомобили, които подали сигнал на телефон 112. На място пристигнали полицейски и медицински екипи, а пострадалите били откарани в болница за преглед.

Двамата извършители са установени на 10 август в рамките на започнало разследване за друго тежко престъпление - умишленото убийство на 37-годишен мъж в района на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август.

При процесуално-следствените действия в телефона на единия от обвиняемите е открит видеоклип, на който са заснети кадри от побоя над двамата граждани на Непал. Разследването е установило и контакти между двамата обвиняеми и непълнолетните лица, привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния мъж.

18-годишният младеж е задържан за срок до 72 часа, а 17-годишният - до 48 часа. На 12 август Районната прокуратура в Пловдив ще внесе в съда искане двамата да бъдат оставени в ареста.

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Ключови думи:

Пловдив, Непал

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