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Само момичетата от обвинените за убийството в Пловдив обжалват ареста си

Мярката ще се гледа в четвъртък, а преди това ще има мирен протест от близки и приятели на жертвата

11 Авг. 2026
Момичетата в залата на окръжния съд в Пловдив
БГНЕС
Момичетата в залата на окръжния съд в Пловдив

Само двете момичета от общо петимата обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив обжалват мерките си за неотклонение пред Апелативния съд в града, предаде БТА. Едното момиче е на 15 години, другото – на 17 години. Жалбите ще бъдат разгледани на 13 август в 10:00 часа. Трите момчета не обжалват постоянния арест.

На 7 август Окръжният съд в Пловдив остави и петимата в ареста. В мотивите си съдията посочи, че мярката се взима поради изключителната жестокост, с която е убит мъжът. На делото стана ясно, че младежите са били жертвата в продължение на един час. Освен това са се гаврили с жертвата - мъжът е бил душен, гасили са цигари в кожата му, бръснали са му веждите, плюли са го, рисували са свастики по тялото му и са го снимали. Накрая са го ограбили, а с 30-те евро, които са намерили у него, са си купили дюнери. 

Преди гледането на мерките в четвъртък ще се проведе спонтанно организиран протест на жители от Кричим в подкрепа на семейството на убития и с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев.

Междувременно шефът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов заяви, че разследването усилено продължава, като не е изключено да се стигне до още задържани, ако се съберат доказателства за това.

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Ключови думи:

Пловдив, убийство, Георги Кузев

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