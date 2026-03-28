Експремиерът на Непал е арестуван за смъртта на протестиращи

76 души загинаха при безредиците, което доведе до оставката на правителството

Днес, 07:20
Демонстранти хвърлят в огъня портрети на премиера на протестите миналата година.
ЕПА/БГНЕС
Демонстранти хвърлят в огъня портрети на премиера на протестите миналата година.

Бившият министър-председател на Непал Кхадга Прасад Шарма Оли бе задържан днес, докато полицията разследва дали е проявил небрежност, като не е предотвратил десетките смъртни случаи по време на протестите на младежите от поколението Зет, прераснали в насилие, през септември миналата година, предаде Ройтерс, цитирана от БТА

Тази седмица непалската комисия, разследвала насилието по време на протестите, препоръча на 74-годишният К. П. Шарма Оли да бъде повдигнато обвинение за това, че не е предотвратил репресиите срещу протестиращите. 

Общо 76 души загинаха по време на безредиците, което доведе до оставката на правителството на Оли. 

"Те го отведоха от дома му тази сутрин", заяви пред Ройтерс Мин Махадур Шахи, високопоставен представител на неговата Комунистическа партия на Непал (обединена марксистко-ленинска). 

Говорителят на полицията Ом Адикари потвърди задържането на Оли и на бившия министър на вътрешните работи Рамеш Лехак. 

По-рано днес бившия рапър Балендра Шах положи клетва днес като министър-председател на Непал, след като центристката му Национална независима партия ("Ращрия Сватантра") спечели парламентарните избори, произведени на 5 март.

