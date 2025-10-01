Непал избра 2-годишно момиченце за нова жива богиня

ЕПА/БГНЕС Арятара Шакя е на 2 години и 8 месеца и беше избрана за новата Кумари, заменяйки досегашната жива богиня, която според традицията се счита за смъртна след достигане на пубертета.

Момиченце на две годинки беше избрано за новата жива богиня на Непал и беше пренесено от семейството си от дома им в Катманду до храмовия дворец по време на най-дългия и значим хиндуистки фестивал в страната, предава Си Ен Ен.

Кумари се избира от коренното население на долината Катманду измежду клановете Шакя от общността Невар и се почита както от хиндуистите, така и от будистите. Момичетата се избират на възраст между 2 и 4 години и трябва да имат безупречна кожа, коса, очи и зъби. Те не бива да се страхуват от тъмното.

Седмичният фестивал Индра Джатра е първият от поредица празненствата, сред които е и основният фестивал и фестивалът на светлините. Във вторник се отбеляза осмия ден от Дашаин, 15-дневно празненство на победата на доброто над злото. Офисите и училищата са затворени, а хората празнуват със семействата си.

Семейство, приятели и поклонници придружават новата Кумари през улиците на Катманду преди тя да влезе в храмовия дворец, където ще живее в следващите няколко години. Поклонниците се нареждат, за да докоснат краката на момичето с челата си – най-високият знак на уважение сред хиндуистите в Непал – и ѝ поднасят цветя и пари. Новата Кумари ще благослови поклонниците, включително президента, в четвъртък, 2 октомври.

"Вчера тя беше моята дъщеря, а днес е богиня'', каза бащата на новата Кумари Ананта Шакя. Той сподели, че е имало знаци, че момиченцето ще стане богиня още преди раждането ѝ. "По време на бременността жена ми сънуваше, че детето ще е богиня'', каза той.

Предишната Кумари Трисна Шакя сега е на 11 години и напусна двореца през задния вход в носилка, носена от семейството и поддръжниците ѝ. Тя стана жива богиня през 2017 година.

Семействата от клана Шакя, които отговарят на условията за това престижно място, се състезават дъщерите им да бъдат избрани. Семейството на Кумари получава издигнат статут в обществото и в рамките на собствения си клан.

Кумари водят уединен живот. Те имат малко избрани приятели за игра и им е позволено да излизат навън само няколко пъти годишно за фестивали. Бившите Кумари изпитват трудности да се приспособят към нормалния живот, да се научат да вършат домакински задължения и да посещават обикновени училища. Според непалския фолклор мъжете, които се оженят за бивша Кумари, умират млади, поради което много момичета остават неомъжени.

През последните няколко години има много промени в традицията и сега на Кумари е позволено да получава образование от частни учители в храмовия дворец и дори да гледат телевизия. Правителството предлага на пенсионираните Кумари малка месечна пенсия от около 110 долара, което е малко над минималната заплата, определена от държавата.