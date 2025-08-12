Непал пуска "вход свободен" за 97 планини

Непал ще отмени таксите за катерене в 97 хималайски планини за следващите 2 години, съобщи Би Би Си. Целта е да се стимулира туризма в отдалечените и по-необлагодетелствани райони на страната, да се привлекат катерачи там. Обявявайки решението си, местното министерство на туризма изрази надежда, че инициативата ще привлече вниманието към „неизползвани туристически продукти и дестинации“. Върховете, които стават достъпни за свободно изкачване, се намират в западните непалски провинции Карнали Прадеш и Судурпашим Прадеш - варират от 5970 метра до 7132 метра височина.

В същото време таксата за Еверест ще се увеличи до 15 000 долара през пиковия месец септември. Това е първото увеличение от почти 10 години.



Алпинизмът е основен източник на доходи за Непал, където се намират осем от десетте най-високи планини в света. Миналата година таксите за катерене донесоха 5,9 милиона долара, повече от три четвърти от които дойдоха от Еверест.