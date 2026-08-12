Съдът освободи и двамата младежи, арестувани за побоя над непалци

Скрийншот видео Би Ти Ви Представители на прокуратурата разказват подробности за арестуваните за побоя над непалските граждани младежи в Пловдив

Районният съд в Пловдив наложи мярка за неотклонение "под надзор на инспектор от детска педагогическа стая" спрямо непълнолетния младеж и "парична гаранция" от 700 евро спрямо 18-годишния мъж, които бяха обвинени, че са нападнали непалски граждани. Заседанието се проведе при закрити врата, тъй като едното момче е на 17 години, съобщава БТА.

Съдът посочи в мотивите си, че е налице скромно и минималистично обосновано предположение, че младежите са извършили деянието, но няма опасност да се укрият или да извършат друго престъпление. Съдия Васил Тасев подчерта, че според съдебно-медицинската експертиза пострадалите са с леки телесни повреди, изразяващи се в болка и страдание, без разтройство на здравето след нападението.

Обвинението е за нанесена лека телесна повреда в съучастие, по хулигански подбуди. Наблюдаващият делото прокурор Мирослав Алендаров коригира информацията от сутрешния брифинг на колегите си и посочи, че непълнолетното момче е присъствало на убийството на Кузев.

И двамата са завършили 11-и клас, нямат предходни криминални прояви, но е установено, че са склонни към безпричинна агресия. Нападението над непалците е станало на 24-ти срещу 25 юли в района на кръстовището на бул. „Руски“ с бул. „Шести септември“. Разследва се и версия, освен хулигански подбуди, дали не се касае и за ксенофобски такива, предвид оперативните версии за членуване на младежите в скинхедс организации и други, които подбуждат към омраза към хора с различна раса и етнически произход, каза прокурор Алендаров.

Двамата непалски граждани живеят в България от около половин година и работят в печатница в село близо до Пловдив.

Единият от младежите, задържани сега за побоя на непалците, е присъствал на жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Това обявиха на брифинг от прокуратурата в Пловдив по-рано през деня.

“Причината - няма рационална и каквато и да било житейска логика. Нападението над непалските граждани е абсолютно безпричинно, без конфронтация, без използване на нападки или каквото и да било от страна на пострадалите, което да провокира такова брутално нападение”, коментираха от прокуратурата.

Задържаните са се възползвали от правото си, привлечени в качеството на обвиняеми, да не дават обяснения. В това число не са изразили съжаление или нещо друго, обясниха от прокуратурата.

Ден по-рано стана ясно, че двама младежи на 17 и 18 години са арестувани заради побой над двама непалски граждани. В телефона на единия младеж е имало видеозапис. Още във вторник прокуратурата обяви, че задържаните са контактували с група, обвинена за убийството на Кузев.