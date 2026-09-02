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Жертвите в Непал и Тибет надхвърлиха 1000

Спасителните екипи включиха тежка техника, за да достигнат до стотиците блокирани в тунели

Днес, 07:22
Непалските власти започнаха да погребват намерените тела на загинали в масови гробове
ЕПА/БГНЕС
Непалските власти започнаха да погребват намерените тела на загинали в масови гробове

Броят на загиналите при опустошителните наводнения в Непал и Тибет надхвърли 1000 души, а спасителните операции продължават с тежка техника, хеликоптери и багери, за да се достигне до хилядите, които са в неизвестност. 

Специализирани екипи от Китай, Индия и Непал изградиха временни мостове, за да идат към отдалечени райони, и си пробиват път през руините в опит да достигнат поне 639 души, блокирани в тунели на разрушени хидроелектроцентрали. 

Седмица, след като срутване на ледник предизвика стичане на гигантски маси лед, скали и кал през граничния регион с Китай, броят на жертвите нарасна до 1050 души. Други 4000 остават в неизвестност, включително 583 чужди граждани.

Бедствието е оставило най-малко 2,2 млн. тона отломки, включително части от сгради, скали и наноси, по първоначална оценка на Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

„Количеството отломки показва мащаба на разрушенията и предизвикателството, пред което са изправени общностите, докато разчистват домове, пътища и обществени пространства и започват повторно изграждане“, се казва в съобщението на ПРООН.

Над 11 000 бедстващи са били спасени, а електрозахранването и комуникационните линии са възстановени в някои райони, заяви премиерът на Непал Балендра Шах в публикация в социалните мрежи в понеделник. В страната са постъпили помощи на стойност над $42 млн., казва още той и допълва, че се очаква даренията да се увеличат.

Шах съобщи също така, че 279 работници вече са спасени и извадени от тунелите от съвместни екипи от Непал, Индия и Китай. Спасителите се борят със срутени стени и придошли води, които затрудняват достъпа до няколко хидроелектрически обекта, където се предполага, че са блокирани най-голям брой хора, съобщи военен източник.

Южна Корея, чиито деветима граждани са работили по хидроелектрически проект в района и са в неизвестност, заяви, че ще изпрати авариен спасителен екип от 44 души, за да подпомогне операцията по търсене и спасяване в Расува.

Откъм китайска страна спасителни екипи са работили цяла нощ, за да възстановят достъпа до непалската граница в стръмно планинско дефиле. Пекин заяви, че ще изпрати експерти по ДНК тестове в засегнатите от бедствието райони и втора пратка с хуманитарни доставки, включително дронове и системи за пречистване на вода, съобщи външното му министерство.

Индия изпрати пети транспортен самолет с 5.5 тона медицински консумативи и 11-членен спасителен екип, който да се включи в работите по издирване.

Миналата седмица Непал отказа чуждестранно участие в общото търсене и спасяване, но обяви, че се нуждае от специализирани услуги и усъвършенствана технологична подкрепа в области като уреди за откриване на живи хора, големи хладилни камери и сглобяеми мостове.

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Ключови думи:

Непал, Тибет, наводнение

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