Близо 4800 вече се водят изчезнали в Непал и Тибет

China Daily Китайските спасителни екипи достигнаха мястото на потопа в петък следобед. Оттогава насам държавните медии пускат десетки клипове от спасителните операции, за да парират обвиненията, че нищо не се прави в района.

С напредъка на времето и спасителните операции броят на жертвите главоломно се увеличава, а надеждите да се открият живи стотиците изчезнали работници и чуждестранни туристи се топят. Близо 4800 души са в неизвестност по актуални данни от последните часове.

Броят на откритите тела в Непал вече е 903, но 4247 души остават в неизвестност, обяви правителството в Катманду тази сутрин. Тела се откриват на стотици километри надолу по течението. Сред изчезналите са 933 работници на хидроенергийни обекти, 592 чужденци и 127 непалци, водещи туристическите групи. Броят на туристите е огромен, тъй като текат последните дни на лятото за поклонение до свещения за няколко религии връх Кайлаш в западната част на Тибет. Поклонническото пътуване е особено популярно сред индийците.

Сред жертвите има десетки неидентифицирани или вече неподлежащи на идентифициране. Властите започнаха масови погребения, за да предотвратят опасност към трагедията да се прибави и здравна катастрофа. От всяка неидентифицирана жертва се взема ДНК проба за последващо установяване на самоличност, а Индия вече изпрати екипи, които да помогнат в разпознаването – много от жертвите в Непал са от Индия или от голямата й диаспора по цял свят.

На територията на Тибет изчезналите са 546, като там броят на жертвите е удивително малък на този етап – 16 души. Китайските спасителни екипи обаче успяха да достигнат мястото на наводнението в петък следобед. Оттогава насам държавните медии заливат социалните мрежи с официални видеа на гранични служители, полицаи, пожарникари, военни и хуманитарни работници, които участват в спасителните операции. В придружаващите ги съобщения дебело се подчертава, че властите са на терен, след като наложеното затъмнение създаде впечатление за обратното. В Китай в спасителните операции участват 2141 души, а в Непал – 20 819 души.

Вчера за пръв път Китай обяви националностите на изчезналите 261 чужденци на територията на Тибет. Те са от 23 държави – 104 от Непал, 49 от Индия, 33 от Латвия, 18 от САЩ, 15 от Великобритания, шестима от Канада, шестима от Австралия, четирима от Южна Африка, трима от Малайзия, трима от Германия, трима от Русия, двама от Ирландия, двама от Естония, двама от Франция, двама от Нидерландия, двама от Нова Зеландия и по един от Казахстан, Финландия, Литва, Португалия, Украйна, Испания и Унгария.

Прави впечатление, че сред изчезналите чужденци и от двете страни на границата вече няма български гражданин, въпреки че първоначално в неизвестност имаше по един в Непал и в Тибет. Сънародничката ни в Непал е в безопасност, след като се е разминала на косъм в трагедията на границата. Днес от Външно потвърдиха, че е установена връзка и с наша сънародничка в Тибет, като тя също е извън опасност.

В надпревара с времето Непал разпространява информация и кадри на извадените тела пред учреждения, спасителни пунктове, "Фейсбук" и на сайта на полицията, а пред тях търпеливо се събират десетки хора, за да търсят детайли, по които да познаят своите близки. Много туристически компании започнаха да пускат снимки на групите си във "Фейсбук", които са изчезнали, с призиви за разпознаване на хората.

Само в Непал от наводнените райони са спасени 10 451 души. Сред тях са и 1643 деца от едно училище, чиято история обиколи света. Техният директор Раджендра Давади успя да ги евакуира на безопасно място минути преди вълната. Около 9:20 ч. сутринта на 26 август той получил предупреждение, че близко село е било пометено от придошлата река, а малко по-късно родител го предупредил, че водата се покачва бързо. Давади незабавно ударил училищния звънец, наредил на учителите да евакуират класните стаи и се свързал с шофьорите на училищните автобуси, като им казал да се върнат. Децата били отведени на по-високо място и се укрили под дърво бодхи, докато пороят от кал, камъни, лед и вода помел училището и други сгради. Всичките 1643 деца оцелели, макар че двама служители на училището загинали, след като се върнали в опасната зона.

Основна роля в евакуацията в Непал имат хеликоптерите – извършени са 411 полета, 17 от които днес, съобщава "Катманду пост". След дни усилия спасителите започнаха да достигат тунелите по шестте хидроенергийни проекта в наводнените райони и в последните часове офисът на премиера разпространи няколко видеа от достигането на тунели:

В един от достигнатите тунели не са открити хора.

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