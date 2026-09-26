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Китай и САЩ се разбраха за митата

Днес, 16:35

Китай и САЩ постигнаха споразумение за взаимно намаляване на митата на обща стойност 30 млрд. долара и за започване на диалог по въпросите на изкуствения интелект (ИИ), съобщи китайското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс. Договореностите са част от консенсус по осем точки, постигнат по време на посещението на китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон.

Двете страни са се договорили да създадат търговски съвет, както и да разширят рамката от предишните преговори в Куала Лумпур.

Новината следва решението за удължаване с два месеца на търговското примирие, което изтичаше на 10 ноември. Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви в сряда, че това ще осигури допълнително време за работа по евентуално по-широко търговско споразумение.

Тридневната среща между Си Цзинпин и американския президент Доналд Тръмп приключи в петък. Според Ройтерс тя е била белязана повече от лична дипломация, отколкото от официални пробиви. Си вече се завърна в Пекин, съобщи агенция „Синхуа“.

Китайският външен министър Ван И определи визитата като историческа.

По темата за изкуствения интелект Пекин и Вашингтон са договорили разговори относно рисковете и ползите от технологията, като следващият кръг е насрочен за ноември. Предвижда се и създаване на канал за спешна комуникация при инциденти, свързани с ИИ, посочват от китайското външно министерство.

Двете страни са се споразумели също да си оказват взаимна подкрепа при организирането на срещите на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТЕС) и Г-20, като лидерите планират да участват във форумите, на които другата страна е домакин.

По външнополитическите теми Си и Тръмп са се съгласили, че Иран трябва да спазва ангажимента си да не разработва ядрено оръжие. Подкрепена е и позицията, че никоя държава или организация не трябва да налага транзитни такси по международните водни пътища.

 

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Ключови думи:

Китай, САЩ

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