Китай отстрани двама от най-висшите си генерали

Постоянният комитет на Общокитайското събрание на народните представители взе решение да отстрани генералите Джан Юся и Лю Чжънли от състава на държавната Централна военна комисия (ЦВК). Решението идва месеци след като срещу двамата започнаха разследвания за „сериозни нарушения на дисциплината и закона“ — формулировка, която в китайската официална терминология обозначава мащабна корупция и политическо неподчинение.

Досега 76-годишният генерал Джан Юся заемаше поста първи заместник-председател на ЦВК и бе най-високопоставеният военен в Китай, смятан за един от най-близките доверени лица на Си Дзинпин заради историческите семейни връзки между техните бащи.

Генерал Лю Чжънли пък бе началник на Обединения щаб към комисията, отговарящ за оперативното планиране и бойната готовност. Свалянето и на двамата изненада международните наблюдатели, тъй като те бележат най-високото равнище на чистки във въоръжените сили от десетилетия насам.

С отстраняването на Джан и Лю органът, който по конституция отговаря за пълния контрол върху Народно-освободителната армия (НОА), остава с едва двама официално активни членове — самия председател Си Дзинпин и ръководителя на антикорупционния орган във армията Джан Шънмин. Всички останали висши генерали от органа бяха последователно отстранени или разследвани през последните две години в рамките на мащабната кампания за чистка в секторите на отбраната и ракетните войски.

