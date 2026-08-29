Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Китай отстрани двама от най-висшите си генерали

Днес, 07:06

Постоянният комитет на Общокитайското събрание на народните представители взе решение да отстрани генералите Джан Юся и Лю Чжънли от състава на държавната Централна военна комисия (ЦВК). Решението идва месеци след като срещу двамата започнаха разследвания за „сериозни нарушения на дисциплината и закона“ — формулировка, която в китайската официална терминология обозначава мащабна корупция и политическо неподчинение.
Досега 76-годишният генерал Джан Юся заемаше поста първи заместник-председател на ЦВК и бе най-високопоставеният военен в Китай, смятан за един от най-близките доверени лица на Си Дзинпин заради историческите семейни връзки между техните бащи. 
Генерал Лю Чжънли пък бе началник на Обединения щаб към комисията, отговарящ за оперативното планиране и бойната готовност. Свалянето и на двамата изненада международните наблюдатели, тъй като те бележат най-високото равнище на чистки във въоръжените сили от десетилетия насам.
С отстраняването на Джан и Лю органът, който по конституция отговаря за пълния контрол върху Народно-освободителната армия (НОА), остава с едва двама официално активни членове — самия председател Си Дзинпин и ръководителя на антикорупционния орган във армията Джан Шънмин. Всички останали висши генерали от органа бяха последователно отстранени или разследвани през последните две години в рамките на мащабната кампания за чистка в секторите на отбраната и ракетните войски.
 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Китай

Още новини по темата

В сянката на хуманоидните роботи в Китай се разгръща тиха машинна революция
26 Авг. 2026

Китайската ракета "Великият поход" се взриви след изстрелването
11 Авг. 2026

Близо 1400 полета са отменени в Китай заради приближаващ тайфун
09 Авг. 2026

Китай превзема нефто-газовия пазар в Африка с нова тактика
18 Юли 2026

Китай разгневи с изпитание на стратегическа ракета от атомна подводница
06 Юли 2026

Малък самолет се разби в небостъргач в Пекин
26 Юни 2026

Китай обяви „специална морска операция“ край Тайван
07 Юни 2026

Китай изгражда ядрен щит в пустинята
29 Май 2026

Най-напрегнатата тема на срещата "Тръмп-Си" е била Япония
25 Май 2026

90 миньори загинаха след взрив в мина в Северен Китай
23 Май 2026

Китай пак отказа на Путин договор за газопровода "Силата на Сибир-2"
20 Май 2026

Руски дрон удари китайски кораб в Одеса
18 Май 2026

Пекин посрещна Тръмп хипер тържествено
13 Май 2026

Китай прави експеримент в космоса с изкуствен ембрион
13 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев няма от какво да се бои с такава опозиция
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки