Китайската ракета "Великият поход" се взриви след изстрелването

Китайската ракета носител от ново поколение "Чанджън-7А" ("Великият поход-7A") претърпя сериозна авария и се взриви малко след изстрелването си от космодрума Уънчан в провинция Хайнан, съобщи официалната информационна агенция Синхуа.

Инцидентът прекъсна дългата серия от успешни мисии за този модел ракета, след като тя направи своя дебютен полет през 2020 г. Тогава първото изстрелване също завърши с неуспех заради технически проблем във втората степен, но последвалите мисии утвърдиха "Чанджън-7А" като основен елемент в среднотежкия клас ракети на Пекин.

Към момента китайските космически власти и Инженерният съвет за пилотирани космически полети не са разкрили конкретната причина за експлозията. Сформирана е специална комисия от експерти, която разследва телеметричните данни, за да установи точното място и причината за възникналата аномалия.

Ракетата "Чанджън-7А" е тристепенна, използва екологично чисто гориво (течен кислород и керосин) и е проектирана да извежда полезен товар до 7 тона в геосинхронна преходна орбита. Загубата на носителя и спътника на борда му вероятно ще доведе до временно замразяване на графика на следващите планирани изстрелвания от тази серия до пълното изясняване на инцидента.