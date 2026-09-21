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В Румъния откриха общ гроб с тела от COVID-пандемията

Кметът обвини бившия управител на гробището

Днес, 07:15
Кметът Де Мецо даде пресконференция в гробището „Стрехарец“ в Слатина.
Кметът Де Мецо даде пресконференция в гробището „Стрехарец“ в Слатина.

В румънския град Слатина беше открит общ гроб на жертви на COVID-19, съобщи кметът на града Марио Де Мецо.

„Администрацията на гробището реши да преустрои една от гробниците. По време на разкопките бяха открити човешки кости и чували с неразложени тела. На чувалите е посочена датата на погребението, това са специални чували, подобни на тези, които се използваха по време на пандемията от COVID-19“, разказа Де Мецо на пресконференция в гробището „Стрехарец“ в Слатина.

Кметът обвини бившия управител на гробището. През последните 16 години гробището се управлявало от частна фирма, а едва през последните месеци е преминало в собственост на града.

Де Мецо насочи разследването и към отношенията между фирмата, управлявала гробището, и Окръжната болница за спешна медицинска помощ в Слатина. Кметът обвини Мариус Опреску, председател на Окръжния съвет в Олт и първи заместник-председател на Социалдемократическата партия (PSD), че е „насърчавал“ отношенията с дружеството „Ecumenic Funerar“ чрез договорите, сключени от болницата. „Държа в ръцете си обществената поръчка за транспорт на починали в Окръжната болница. (...) Това е Ecumenic Funerar, същата фирма“, добави Де Мецо.

Цитираните от кмета обществени договори показват, че Окръжната болница за спешна медицинска помощ в Слатина е възложила на фирмата „Ecumenic Funerar“ на бившия управител на гробището погребални и свързани с тях услуги.

„Администрацията на гробището реши да преустрои една от гробниците. По време на разкопките бяха открити човешки кости и чували с неразложени тела. На чувалите е посочена датата на погребението, това са специални чували, подобни на тези, които се използваха по време на пандемията от COVID-19“, разказа Де Мецо на пресконференция в гробището „Стрехарец“ в Слатина.

Кметът обвини бившия управител на гробището. През последните 16 години гробището се управлявало от частна фирма, а едва през последните месеци е преминало в собственост на града.

Де Мецо насочи разследването и към отношенията между фирмата, управлявала гробището, и Окръжната болница за спешна медицинска помощ в Слатина. Кметът обвини Мариус Опреску, председател на Окръжния съвет в Олт и първи заместник-председател на Социалдемократическата партия (PSD), че е „насърчавал“ отношенията с дружеството „Ecumenic Funerar“ чрез договорите, сключени от болницата. „Държа в ръцете си обществената поръчка за транспорт на трупове на Окръжната болница. (...) Това е Ecumenic Funerar, същата фирма“, добави Де Мецо.

Цитираните от кмета обществени договори показват, че Окръжната болница за спешна медицинска помощ в Слатина е възложила на фирмата „Ecumenic Funerar“ на бившия управител на гробището погребални и свързани с тях услуги.

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Ключови думи:

Румъния, COVID-19

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