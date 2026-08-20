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Разкриха нелегален зоопарк с хищници в Румъния

Днес, 07:16

Мащабна акция на румънските власти разкри незаконна менажерия с опасни хищници в село Пичор де Мунте, окръг Дъмбовица. По време на специализираната операция са иззети две кафяви мечки, четири лъва и един тигър.
Според данните на Прокуратурата към Апелативния съд в Плоещ, заподозреният – местен гражданин с инициали D.C., управляващ фондация – е внасял незаконно дивите животни в Румъния в периода от 2015 г. до 2025 г. Те са били прекарвани през границата извън официалните митнически пунктове, като оперативните данни сочат, че екземплярите произхождат от Германия и Украйна.
Присъствието на хищниците в населеното място е създавало постоянна паника сред местното население. Тревогата на хората е била напълно основателна, тъй като през годините са регистрирани няколко инцидента, при които зверовете са успявали да избягат от лошо обезопасените си заграждения.
В акцията по изземването са участвали екипи на полицията, инспектори по опазване на околната среда и ветеринарномедицински органи. Опасните животни се транспортират към специализирани и лицензирани спасителни центрове, а срещу собственика им се води наказателно производство за контрабанда на защитени видове.

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Ключови думи:

Румъния, нелегален зоопарк

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