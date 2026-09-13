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5.4-километрова маса за Гинес бе направена в Румъния

Днес, 08:15
Толкова голяма маса, че не може да се обхване от обектива!
FB/Primăria Municipiului Bucureşti
Толкова голяма маса, че не може да се обхване от обектива!

Румъния постави рекорд на Гинес за най-дългата маса в света, съобщи БТА. Тя бе разположена вчера в Букурещ, пред сградата на румънския парламент. Масата с дължина 5,4 километра бе направена изцяло от рециклируеми материали и декорирана с 35 000 цветя. На нея седнаха едновременно 20 000 души - румънци и гости от други държави. Поднесени бяха над пет тона безплатна храна.

Акцията бе под надслов „Масата, която обединява“. Тя имаше и благотворителен характер – събиране на средства за изграждане на първата педиатрична психиатрична болница в Румъния. 

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Ключови думи:

Румъния, Гинес, маса

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