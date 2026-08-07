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Един от организаторите на Съединението има издадена смъртна присъда

Иван Андонов се гордее, че е роден на нивата край чирпанското село Спасово

Днес, 14:36
Иван Андонов
архив
Иван Андонов

Сред всепризнатите български националреволюционери, общественици и политици неоспоримо място заема Иван Савов Андонов. За неговия принос в родната история е писано в големи мащаби. Но все пак на съвременното поколение е добре да се напомнят най-изтъкнатите му изяви и героични превъплъщения.

Иван Андонов (1854-1937) е роден в чирпанското село Мурсалково (днес Спасово). По този повод по-късно той екзотично споделя: "Аз съм се родил на нивата в местността Малките брестчета. Това е било през деня след пладне. Майка ми ме завила в престилката си, баща ми е помогнал та се качила на кобилата и ме откарали в селото..."

Той израства в семейството на свещеници, тъй като баща му и дядо му са част от православния клир. Основно и средно образование получава в родното си село, после в Чирпан и Пловдив. Веднага след това работи известно време като учител в родния си край.

Още на 18-годишна възраст Иван Андонов се включва в революционното движение. Като секретар на Чирпанския революционен комитет заема ключово място в организирането на въстанически действия в региона. Заедно със Стефан Стамболов участва през 1875 г. в Старозагорското въстание. Година по-късно заема ключова позиция в подготовката на Априлското въстание. Заловен е и осъден на смърт. Впоследствие присъдата е заменена с доживотен затвор. Излежава две години в Пловдивския и Цариградския затвор. Ала настъпват исторически събития и Иван Андонов е освободен според амнистията на Санстефанския мирен договор.

Подир Освобождението той учи една година в Пловдивската семинария. Работи няколко години като заместник-прокурор на Пловдив. Но основните му усилия са насочени към обединението на разпокъсаните български земи. След Берлинския конгрес Иван Андонов е сред основателите на комитетите "Единство".

 

В неговия дом през септември 1885 г. се учредява

 

Български таен централен революционен комитет (БТЦРК). Той е избран за секретар, а председател е Захарий Стоянов. Основната цел на организацията е подготовката и реализиране на въстание за обединението на Княжество България и Източна Румелия.

Близките му отношения със Захарий Стоянов го насочват към ново поприще. Той се отдава на журналистическа дейност. Основава и издава три вестника - "Пловдивски куриер" (1890), "Малък вестник" (1892) и "6 септемврий" (1908). Започва работа като съдебен следовател в Пловдивския окръжен съд. Става член на Централното бюро на Либералната партия, с което се поставя началото на неговата политическа кариера. По-късно ръководи Народнолибералната партия в Пловдив. Избиран е за народен представител в Третото (1886-1887) и Четвъртото (1893) Велико народно събрание, както и в Петото (1887-1890) и в Шестото (1893) Обикновени народни събрания. Изпълнява и функциите заместник-председател на парламента. Негативно рефлектира върху битието на Иван Андонов убийството на Стефан Стамболов през юли 1895 г.

 

Той се чувства застрашен и за известно време напуска България.

 

От 1897 до 1937 г. упражнява адвокатска практика в Пловдив, но не спират обществените му изяви. Председател е на Поборническо-опълченското дружество (1904-1936) и на Археологическото дружество (1923-1929).

Иван Андонов е автор на две внушителни книги. Първата под заглавие "Из спомените ми от турско време" е издадена през 1927-1928 г. в две части. Втората - "Съединението", излиза от печат през 1929 г. В тях споделя за срещите с Васил Левски и Христо Ботев, за приятелските връзки със Стефан Стамболов и за участието си в националноосвободителните въстания.

На заседание на Българския таен революционен комитет, юли 1885 г. От ляво на дясно: Кап. Коста Паница, Иван Стоянович, Захари Стоянов, Иван Андонов и Димитър Ризов.
архив На заседание на Българския таен революционен комитет, юли 1885 г. От ляво на дясно: Кап. Коста Паница, Иван Стоянович, Захари Стоянов, Иван Андонов и Димитър Ризов.
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история

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