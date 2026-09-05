Изследвания за мляко от хлебарки и гниещо бельо получиха "Шнобел"

В Цюрих за 36 път бяха връчени наградите "Шнобел" за постижения, които „първо карат хората да се смеят, а после да се замислят“. Тази година лауреатите стъпиха върху различни части на отровна змия, изучиха биомеханиката на целуването и аеродинамиката на издухването на носа, заровиха и изровиха памучно бельо и подушиха деца от различни възрасти.

Тази година за първи път церемонията не се проведе в Съединените щати: организаторите решиха да преместят церемонията по награждаването в Швейцария поради затягането на американската визова и имиграционна политика.

Наградите бяха връчени от истинските носители на Нобелова награда. От победителите се изискваше да изнесат „лекции 24/7“: първо да опишат работата си в рамките на 24 секунди, а след това със седем думи.

Тазгодишното събитие беше посветено на гъбите, а акцентът в програмата беше нова оперна ария за гъби, изпълнена от Нобелови лауреати, облечени като гъби. Включено беше и вече традиционното изстрелване на хартиени самолетчета.

Ig Nobel prize for liquid cat research Scientists from around the world have gathered at Harvard University in the United States to recognise the researchers who have been working on some of life'... Ig Nobel prize for liquid cat research Scientists from around the world have gathered at Harvard University in the United States to recognise the researchers who have been working on some of life'...

Наградата „Шнобел“ се присъжда от 1991 г. и е учредена от хумористичното научно списание „Annals of Improbable Research“. Първоначално се нарича „Игнобел“, тъй като думата „ignobel“ може да се преведе от английски като „срамен“ или „недостоен“. Шнобел е жаргонна дума за голям нос.

Наградата за икономика беше присъдена на психолози, които откриха, че богатите хора са по-склонни да се държат неетично и е по-вероятно да вземат бонбони от дете. Участниците в изследването били оставени сами с бонбони, за които им било казано, че са предназначени за деца. Богатите участници взели почти два пъти повече бонбони от по-малко заможните. „Общата тенденция изглежда е, че с увеличаването на богатството и влиянието, хората са по-малко внимателни към нуждите на другите и се чувстват по-малко обвързани от задълженията, които възникват в социалните отношения“, предполага д-р Пол Пиф, социален психолог в Калифорнийския университет, който е един от авторите на изследването.

Освен това по-заможните шофьори са били по-склонни да отрязват други автомобили на пътя и да игнорират пешеходците на пешеходните пътеки, докато по-заможните работници са били по-склонни да лъжат на работното си място.

Наградата за биомеханика беше присъдена на екип от учени, ръководен от Матилда Бриндъл от Оксфордския университет. Те са изследвали еволюцията на целуването и са стигнали до заключението, че целуването уста в уста е възникнало при приматите преди повече от 21 милиона години. Учените са формулирали и научно определение за целувка: неагресивен, целенасочен орално-орален контакт „с известно движение на устните или частите на устата без прехвърляне на храна“.

Наградата за физика беше присъдена на студенти, ръководени от Кави Турайраджи от Университета на Ватерло в Канада, за изследване на въздействието на струя урина върху писоар. Те открили, че ако струята удари писоара под ъгъл по-малък от 30 градуса, на практика няма пръски. След това разработили писоар, чиято форма осигурява минимално пръски, независимо от посоката на струята. Според авторите на изследването, новият дизайн на писоара намалява пръските до 1,4% от обема на пръските, произвеждани от стандартен писоар.

„Широкото приемане на описаните в това проучване проекти би довело до значителни икономии на човешки ресурси, пари, почистващи препарати и вода, създавайки значително положително въздействие върху съвременното общество чрез подобряване на екологичната устойчивост, хигиената и достъпността“, подчертава проучването .

Те изчислиха, че макар в момента почистването на една тоалетна в метрото в Торонто да струва 122 418,18 канадски долара (приблизително 88 700 щатски долара годишно), новият дизайн би спестил 10 000 канадски долара (приблизително 7 200 щатски долара) на тоалетна годишно.

Наградата за мир беше присъдена на екип от учени, които откриха, че хората предпочитат да се сприятеляват с тези, с които споделят общ враг, отколкото с тези, които не таят злоба.

„Понякога ни се иска приятелите ни да бъдат по-жестоки и безразлични, когато се отнасят към враговете ни. В най-различни ситуации съм се чувствала невероятно обичана, когато хората са мразели някого заради мен и са били готови да застанат на моя страна“, признава съавторът на изследването д-р Джейми Кремс от Калифорнийския университет в Лос Анджелис.

Бразилски учени, носещи защитни ботуши, стъпвали върху змии, за да определят най-честите причини за ухапвания. В изследването е използван специфичен вид змия - обикновената жарарака, произхождаща от централна и южна Бразилия. Този вид представлява 80 до 90% от всички ухапвания от змии в Бразилия и без медицинско лечение смъртността е 10-12%.

Оказа се, че най-опасното нещо, върху което джарарак може да стъпи, е главата му, а новородените женски са най-склонни да го ухапят.

Въпреки че изследователите твърдяха, че са стъпвали внимателно върху животните, списанието „Scientific Reports“ оттегли изследването след публикуването му. Оказа се, че комисията по етика на животните към Института Бутантан е издала на авторите на изследването разрешение, което забранява използването на новородени змии и метода на „меко стъпване“. Това обаче не му попречи да получи Шнобеловата награда по биология.

Наградата за медицина беше присъдена посмъртно на японския учен и отоларинголог Токуджи Уно, който разработи инструкции за издухване на носа си, след като изучи аеродинамиката на този процес. Според Japan Times, проучване, проведено през 1977 г., показва, че за най-добро издухване на носа, човек трябва да вдишва умерено и след това да издишва силно, като е най-добре да прочиства всяка ноздра поотделно. Това ще помогне за предотвратяване на наранявания и респираторни заболявания

Колегата на Уно, Мики Такахара, присъства на церемонията по награждаването. Той превиши определеното му време за реч, затова трима мъже, облечени като банани, го изгониха от подиума – едно от правилата на церемонията.

Китайски учени решили да тестват потенциала на използването на хоботчета от насекоми в 3D принтер. Те открили, че хоботчетата на женските комари могат да издържат на по-голямо вътрешно налягане и да подобрят точността на печата. Те нарекли този метод на печат „некропечат“. Той им донесъл Шнобел за технологии.

Чанхонг Цао, съавтор на изследването, който присъства на церемонията по награждаването, увери CNN, че никой не планира да създава печатаща глава от хоботчета на комари.

Наградата за химия отиде при екип от учени от Индия, Франция, Япония и Съединените щати, който изследва протеинови кристали, изолирани от средното черво на ембриона на живородната хлебарка Diploptera punctata - „млякото“, с което се хранят малките, докато женската ги носи. Млякото от хлебарки се е доказало като изненадващо хранително, съдържащо повече протеини от например кравето мляко.

През 2021 г. учени от университета в Цюрих и изследователския център „Агроскоп“ помолиха доброволци да заровят памучно бельо и пакетчета чай. "След обявяването на проекта, фермери и градинари любители от цялата страна буквално се втурнаха да заемат 1000-те налични места“, съобщиха изследователите в списание Science.

След два месеца бельото и торбите бяха изровени и състоянието на почвата в различните региони на страната беше анализирано въз основа на степента им на разлагане. Колкото по-висока е биологичната активност на почвата (т.е. колкото повече червеи, гъбички, бактерии и други организми съдържа), толкова по-бързо се разлага тъканта. Най-биологично активна почва е открита в частни градини, докато най-лошо разлагане е наблюдавано в тревни площи. Обработваемата земя и ливадите показаха средни резултати.

Благодарение на медийното внимание, проектът се разшири отвъд Швейцария: подобни експерименти бяха докладвани в повече от 25 страни, на почти всеки континент. Авторите на изследването получиха Шнобел за почвознание.

Учени от Полша, Германия и Швеция са изследвали как децата миришат от гледна точка на родителите си. В проучването са участвали 235 родители на деца на различна възраст: 163 майки и 72 бащи, на възраст от 21 до 65 години, всички говорещи полски език.

Учените стигнали до заключението, че бебетата миришат приятно, но колкото по-голямо е детето, толкова по-неприятна е миризмата му, макар и по-приятна от тази на другите деца. Децата след пубертета са склонни да миришат неприятно. Нито полът на родителя, нито полът на детето са повлияли на резултатите.

Изследователите смятат, че това е така, защото ароматът на бебе помага за изграждането на връзки между родители и деца, а колкото по-голямо е детето, толкова по-малко се нуждае от родителите си.

Тези учени получиха наградата за обоняние.