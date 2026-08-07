Добрич е №1 по консумация на бира в България

Добрич е безспорният първенец по консумация на бира в България. Това съобщи Националният статистически институт навръх световния празник на пивото.

Международният ден на бирата се отбелязва винаги в първия петък на август, който през 2026 г. е днешният 7 август. По този повод НСИ публикува класация на десетте области у нас с най-голямо средно потребление на пиво, базирана на годишни данни за 2025 г.

В Добрич консумацията достига 61,5 литра на човек за година. На второ място е Плевен с 56,5 литра, а Топ 3 допълва Велико Търново - 55,6 литра.

Любопитното е, че столицата София заема едва шестото място с 46,4 литра средно на лице, изпреварена още от Монтана (55,3 л) и Шумен (50,1 л).

Разликата между първия и последния в челната десетка пък е впечатляващите 30 литра, понеже на 10-ата позиция е Враца със средно 31,5 л годишно на човек.

Международният ден на бирата е основан през 2007 г. от американеца Джеси Авшоломов в Санта Крус, щата Калифорния. Към днешна дата празникът се отбелязва със специални събития в 207 града от 80 държави на 6 континента.

Трите цели на тържествата са формулирани от основателя така: "Да се ​​съберем с приятели и да се насладим на вкуса на бирата. Да отпразнуваме тези, които са отговорни за варенето и сервирането на бира. Да обединим света под знамето на бирата, като отпразнуваме бирите на всички народи заедно в един ден."

Честито на всички ценители!

ТОП 10 НА НАЙ-БИРЕНИТЕ ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ

Добрич - 61,5 литра

Плевен - 56,5 литра

Велико Търново - 55,6 литра

Монтана - 55,3 литра

Шумен - 50,1 литра

София - 46,4 литра

Търговище - 38,9 литра

Стара Загора - 34,6 литра

Хасково - 33,6 литра

Враца - 31,5 литра