Феноменалният гоблен от Байо напусна Франция за пръв път от 1000 г.

Гобленът от Байо - един от най-удивителните шедьоври на средновековното изкуство, се завръща в родината си Англия за пръв път от създаването си преди близо 1000 години. Прочутата бродерия, която разказва в 58 сцени за битката при Хейстингс, е в центъра на изложба в Британския музей. Тя ще бъде открита другата седмица и ще може да се види до юли 2027 г.

Това е първото показване на гоблена във Великобритания от създаването му през XI век, поради което интересът към изложбата надмина всичко виждано някога. При пускането на първата партида билети в онлайн продажба, виртуалната опашка стигна 50 000 души за десетина минути, а след няколко часа надхвърли 80 000, като чакането беше по 9 часа.

В битката при Хейстингс през 1066 г. нормандският херцог Уилям (известен по-късно като Завоевателя) побеждава английския крал Харолд II. Смята се, че гобленът е изработен в Англия няколко години след битката, вероятно за подарък на Уилям. Мащабите му са невероятни - избродиран е върху девет парчета ленено платно, широко едва 50 см, но дълго 68,3 метра. Сцените са изработени от вълнени конци в четири основни цвята и са поразяващи в детайлите си и майсторството на художника. Той е неизвестен, както и жените, които вероятно са извезали фигурите на платното.

В сцените са изобразени общо 627 човешки фигури, 737 животни, 23 дървета и 416 растения, 37 кораба и 33 сгради. Наред с тях, гобленът от Байо е известен и с това, че включва първата рисунка на Халеевата комета. Кометата се появява скоро след като Харолд е коронясан за крал през януари 1066 г., макар че всъщност е видяна малко по-късно - през април 1066 г., а битката при Хейстингс се състои през октомври същата година. Основните сцени, които са центърът на гоблена, са обградени с декоративна рамка от фигури на цветя, животни и хора и в горната, и в долната част. Над всяка сцена има обяснителен надпис на латински. Почти сигурно е, че това не е целият гоблен - краят му е изгубен през вековете. Наред с кошмара на войната, трапезите на войниците, корабите им и т.н., на гоблена не му липсва и чувство за хумор, отбелязва изкуствоведът на "Гардиън" Джонатън Джоунс.

Гобленът от Байо пристигна в Лондон през юли след изключително сложна и охранявана операция по транспортирането му от Нормандия през Ламанша. Френските власти определиха преместването като безпрецедентна логистична операция, подготвяна повече от година. За целта тя първо е тествана с копие на гоблена, за да се гарантира, че той няма да бъде повреден от вибрациите. Застрахован е за 800 млн. британски лири (около 930 млн. евро).

В продължение на векове гобленът от Байо е забравен за света. Най-старото запазено писмено свидетелство за него е от 1476 г., когато е вписан в инвентар на съкровищницата на катедралата в Байо като „много дълго и тясно платно“ с изображения и надписи, представящи завладяването на Англия. В онези времена бродерията била изваждана от дървения си сандък и окачвана в катедралата веднъж годишно на един от религиозните празници.

Истинското му "откриване" е едва през XVIII век. През 1724 г. френски учен представя пред Кралската академия на надписите и изящната словесност рисунка на част от неизвестно произведение, изобразяващо събитията около нормандското завоевание. Той дори не знаел къде се намира оригиналът и не бил сигурен какъв точно е бил предметът. В крайна сметка оригиналът е открит в катедралата в Байо.

По време на Френската революция през 1792 г. гобленът едва не е нарязан на парчета за покривала на военните каруци. Спасява го местен адвокат. През 1794 г. френските власти официално изземват платното в полза на държавата. Докато гобленът е в Британския музей, домът му в Байо, Нормандия се реновира. На сайта на музея може да се направи и виртуална разходка по платното сцена по сцена.