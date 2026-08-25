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Раждаемостта в света падна за първи път под критична граница

Положението е по-зле от война и пандемия

25 Авг. 2026
ZME Science

Човечеството може да преминава демографска граница, която никога преди не е преминавало в планетарен мащаб: световното население вече може да ражда твърде малко деца, за да се възпроизвежда, съобщи ZME Science.
„Подобно нещо никога преди не се е случвало — нито по време на войни, нито по време на пандемии“, отбелязват авторите на проучването.
За възпроизводството са необходими около 2,1–2,2 деца на жена, като в Тайван този показател е 0,69, в Южна Корея — 0,8, в Сингапур — 0,87, а в Китай — 0,93. В Русия коефициентът на раждаемостта е приблизително 1,4, в САЩ 1.57.

Коефицентът на България е 1.747, което я нарежда  на 133 място от 236 изследвани страни и територии.

При такова темпо населението на Земята може да достигне пик от около 9 млрд. души до 2056 г. След това населението ще започне да се топи, светът ще е заплашен от недостиг на работна ръка и все по-голямо натоварване върху пенсионните и здравните системи, смятат в ZME Science.

Нивата за естествено възпроизводство варират според страната в зависимост от смъртността, миграцията и структурата на населението. 

Изключително ниската раждаемост вече не се ограничава само до богатите страни. Коефициентът на раждаемост в Тайланд е паднал под едно дете на жена. Колумбия гравитира около едно. Тунис се справя малко по-добре с около 1,5, но все още е под минимума от 2,1, необходим за нулево възпроизводство. Това не са богати общества, които следват Япония и Италия към застаряването. Това са страни със среден доход, които достигат изключително ниска раждаемост, докато все още печелят едва част от западните доходи.

Страните с най-голям индекс на населението са Сомалия, Чад, Нигер, ДР Конго и ЦАР - над 6. 

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