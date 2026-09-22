Джорджеску напусна ареста

Бившият кандидат-президент на Румъния Калин Джорджеску беше освободен от ареста, след като съдът в Букурещ отхвърли искането на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) за 30-дневно задържане по дело за измама в особено големи размери.

Разследването на антимафиотите от DIICOT е свързано с схема за финансова измама, при която местен бизнесмен е бил ощетен с над 1,1 милиона евро след обещание за осигуряване на мащабно чуждестранно финансиране. Заедно с Джорджеску по делото фигурира и бизнесменът Йонел Русен.

При претърсванията в автомобила на Джорджеску бе открито и иззето устройство за заглушаване, а в къщата му бе намерена фалшива дипломатическа лична карта, издадена нерегламентирано от името на Ордена на рицарите на Малта.

Въпреки настояването на обвинението за по-тежка мярка за неотклонение, съдът прецени, че съдебният контрол е достатъчна мярка спрямо двамата обвиняеми, което позволи на Джорджеску да напусне сградата на съда, посрещнат от десетки свои поддръжници. Прокуратурата вече обяви, че ще обжалва съдебното решение.