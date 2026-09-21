В Румъния е задържан бившият кандидат за президент Калин Джорджеску

Бившият кандидат президент Калин Джорджеску е бил задържан от служители на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), съобщава Digi24. В дома му се извършват претърсвания.

Претърсванията са част от разследване за предполагаема измама, при която щетите надхвърлят един милион евро. От DIICOT заявиха, че по случая са разследвани трима румънски граждани и един италиански гражданин. Те заблуждавали местни предприемачи, като им предлагали да им осигурят финансиране от чуждестранни банки. Имената на разследваните лица не са официално обявени.

Според Digi24 Джорджеску е бил организатор на схемата и е ръководел останалите участници, а разследването е започнало след сигнал от един от пострадалите бизнесмени.

Калин Джорджеску е участник в президентските избори в Румъния през 2024 г. Той придоби популярност, като популяризираше популистки и националистически послания в TikTok. Джорджеску зае първо място на първия тур на изборите, но резултатите бяха анулирани заради данни за руска намеса. На Джорджеску беше забранено да се кандидатира отново. В крайна сметка изборите бяха спечелени от либералния кандидат Никушор Дан. През май 2025 г. Джорджеску обяви, че се оттегля от политиката.