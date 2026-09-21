Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В Румъния е задържан бившият кандидат за президент Калин Джорджеску

Днес, 14:45
Джорджеску бе кандидат за президент
ЕПА/БГНЕС
Джорджеску бе кандидат за президент

Бившият кандидат президент Калин Джорджеску е бил задържан от служители на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), съобщава Digi24. В дома му се извършват претърсвания.

Претърсванията са част от разследване за предполагаема измама, при която щетите надхвърлят един милион евро. От DIICOT заявиха, че по случая са разследвани трима румънски граждани и един италиански гражданин. Те заблуждавали местни предприемачи, като им предлагали да им осигурят финансиране от чуждестранни банки. Имената на разследваните лица не са официално обявени.

Според Digi24 Джорджеску е бил организатор на схемата и е ръководел останалите участници, а разследването е започнало след сигнал от един от пострадалите бизнесмени.

Калин Джорджеску е участник в президентските избори в Румъния през 2024 г. Той придоби популярност, като популяризираше популистки и националистически послания в TikTok. Джорджеску зае първо място на първия тур на изборите, но резултатите бяха анулирани заради данни за руска намеса. На Джорджеску беше забранено да се кандидатира отново. В крайна сметка изборите бяха спечелени от либералния кандидат Никушор Дан. През май 2025 г. Джорджеску обяви, че се оттегля от политиката.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Калин Джорджеску

Още новини по темата

Съмнения за предизборни манипулации в ТикТок изнервиха Радев
08 Апр. 2026

Калин Джорджеску се отказа от политиката
27 Май 2025

Децата на Дракула и Кремъл. Кой подготвяше преврат в Румъния?
21 Март 2025

Консултант на отстранения Джорджеску се кандидатира за президент
12 Март 2025

Конституционният съд окончателно отряза Джорджеску
11 Март 2025

ЦИК на Румъния отряза Калин Джорджеску

09 Март 2025

Съдът за правата на човека е отхвърлил жалбата на Калин Джорджеску
07 Март 2025

Кандидат-президентът Джорджеску е поставен под съдебен контрол
27 Февр. 2025

Кандидатът за президент на Румъния Калин Джорджеску е арестуван
26 Февр. 2025

Страсбург отхвърли жалбата на румънския кандидат президент Джорджеску
21 Яну. 2025

Президентските избори в Румъния ще са през май
16 Яну. 2025

Калин Джорджеску атакува пред ЕСПЧ анулирането на изборите

02 Яну. 2025

Румъния отново избира президент през март и април
28 Дек. 2024

Румъния върви към правителство на малцинството

19 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки