Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Полша моли САЩ да разположат 15 000 военни

Контингентът ще включва 10 000 военнослужещи на ротационен принцип и между 3500 и 5000 постоянно дислоцирани военни

21 Септ. 2026
Много вероятно САЩ ще преместят войници от Германия към Полша
НАТО
Много вероятно САЩ ще преместят войници от Германия към Полша

Полша желае да приеме 15 000 американски военнослужещи на своя територия, заяви зам.-министърът на отбраната Станислав Взятек, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Агенциите припомнят, че това става в момент, когато войната, водена от Русия в съседна Украйна, ще навлезе в петата си зима.

„Говорим за цел от 15 000 войници“, заяви заместник-министърът пред радио РМФ. По думите му контингентът ще включва около 10 000 военнослужещи на ротационен принцип, както и между 3500 и 5000 постоянно дислоцирани военни.

САЩ разполагат постоянна база в Полша
Американските Сухопътни войски се сдобиха днес с първата си постоянна база в Полша, съобщи полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА. Базата, официално наречена "Американски гарнизон – Полша" (US Army Garrison Poland), е разположена край западния полски град Познан.
СЕГА
21 Март 2023

В момента в Полша са разположени на ротационен принцип между 6500 и 7000 американски военнослужещи.

В четвъртък американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнат „значителен напредък“ към създаването на постоянна американска военна база в Полша, докато неговата администрация извършва преглед на военното присъствие на САЩ в Европа.

Според полския зам.-министър планираното американско военно присъствие ще бъде изграждано поетапно до 2039 г.

Миналата седмица полският премиер Доналд Туск предупреди за „хибридни“ заплахи от страна на Русия срещу съюзниците на Украйна, включително за „случайни“ удари с дронове и ракети.

Полша, която е член на НАТО и Европейския съюз и се намира на източния фланг на Алианса, нееднократно е обвинявала Русия в саботажи от 2022 г. насам. Варшава е сред членките в НАТО, които отделят най-голям дял от своята икономика за отбрана, като разходите в тази сфера възлизат на близо 5% от БВП.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Полша, САЩ, американски войници

Още новини по темата

САЩ препоръчаха България да намали изискванията за влизане в армията
20 Септ. 2026

САЩ продават на Украйна оръжие за ПВО за 2,68 млрд. долара
19 Септ. 2026

Снимки показаха тежки поражения в американски военни бази
16 Септ. 2026

Полският външен министър отправи остро предупреждение към Русия
14 Септ. 2026

САЩ удариха Куба с нови санкции
04 Септ. 2026

Полша поиска да ремонтира българските МиГ-29 за 17 млн. евро
03 Септ. 2026

САЩ и Иран си разменят ракетни удари
01 Септ. 2026

САЩ и Швеция отказаха да ни дадат F-16 и „Грипен“ втора ръка
26 Авг. 2026

Армията на САЩ обяви полигона Ново село за най-значима база

25 Авг. 2026

САЩ ще отменят визите на 200 000 души
25 Авг. 2026

САЩ извадиха Сирия от списъка на спонсорите на тероризма
25 Авг. 2026

Израелският удар в Сирия нагнети силно напрежението с Турция
22 Авг. 2026

Източният фланг на НАТО смята да поеме издръжката на американските военни
22 Авг. 2026

САЩ и Канада не се споразумяха за митата
22 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки