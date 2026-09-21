Полша моли САЩ да разположат 15 000 военни

НАТО Много вероятно САЩ ще преместят войници от Германия към Полша

Полша желае да приеме 15 000 американски военнослужещи на своя територия, заяви зам.-министърът на отбраната Станислав Взятек, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Агенциите припомнят, че това става в момент, когато войната, водена от Русия в съседна Украйна, ще навлезе в петата си зима.

„Говорим за цел от 15 000 войници“, заяви заместник-министърът пред радио РМФ. По думите му контингентът ще включва около 10 000 военнослужещи на ротационен принцип, както и между 3500 и 5000 постоянно дислоцирани военни.

САЩ разполагат постоянна база в Полша Американските Сухопътни войски се сдобиха днес с първата си постоянна база в Полша, съобщи полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА. Базата, официално наречена "Американски гарнизон – Полша" (US Army Garrison Poland), е разположена край западния полски град Познан.

В момента в Полша са разположени на ротационен принцип между 6500 и 7000 американски военнослужещи.

В четвъртък американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнат „значителен напредък“ към създаването на постоянна американска военна база в Полша, докато неговата администрация извършва преглед на военното присъствие на САЩ в Европа.

Според полския зам.-министър планираното американско военно присъствие ще бъде изграждано поетапно до 2039 г.

Миналата седмица полският премиер Доналд Туск предупреди за „хибридни“ заплахи от страна на Русия срещу съюзниците на Украйна, включително за „случайни“ удари с дронове и ракети.

Полша, която е член на НАТО и Европейския съюз и се намира на източния фланг на Алианса, нееднократно е обвинявала Русия в саботажи от 2022 г. насам. Варшава е сред членките в НАТО, които отделят най-голям дял от своята икономика за отбрана, като разходите в тази сфера възлизат на близо 5% от БВП.