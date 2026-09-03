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Полша поиска да ремонтира българските МиГ-29 за 17 млн. евро

Българските "Авионамс" АД и "Авиостарт" ООД също са подали оферти

03 Септ. 2026
Български МиГ-29
Български МиГ-29

Три компании, сред които и полска, са подали оферти по обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за изтребителите МиГ-29. Това показва справка в Регистъра за обществени поръчки. Заявленията са отворени днес, предстои да бъдат оповестени и конкретните оферти.

Радев се хвърли да спасява съветските МиГ-29 през Полша
Румен Радев се хвърли да спасява съветските изтребители МиГ-29, с които в момента разполага България, през Полша. Това се разбра след негова среща с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие WZL-2.
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Оферти са подали полската Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr2 S.A., както и българските "Авионамс" АД и "Авиостарт" ООД. В края на 2024 г. беше сключен договор за ремонт на двигатели именно с полската държавна компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. 

Общата максимална прогнозна стойност на поръчката е 17 млн. евро с ДДС. Предметът ѝ включва извършване на основен/капитално-възстановителен ремонт на до десет двигателя РД-33, сер. 2, за самолети МиГ-29, за възстановяване на техния междуремонтен ресурс и междуремонтен срок на служба, чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца. 

Военният министър призна, че е питал официално Полша за МиГ-29
Военният министър Димитър Стоянов призна след два дни мислене, че всъщност не само е питал, но дори е пратил официално писмо до полския си колега с въпрос какво ще правят със своите МиГ 29.
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Военният министър Димитър Стоянов каза в края на юли, че до пълното въвеждане на новите изтребители F-16 Block 70 в оперативна готовност страната ни ще продължи да използва самолетите си МиГ-29 за охрана на въздушното си пространство и изпълнение на съюзните си ангажименти, включително и постоянната задача по Air policing.

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Ключови думи:

Полша, МиГ29, България

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