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Полша вече е шеста по икономическа мощ в ЕС

Днес, 00:21
С тази графика Евростат показва каква тежест имат икономиките на отделните страни членки в общия БВП на Европейския съюз.
Евростат
С тази графика Евростат показва каква тежест имат икономиките на отделните страни членки в общия БВП на Европейския съюз.

Полската икономика вече е шестата по големина в целия ЕС.  За миналата година брутният вътрешен продукт на страната е достигнал  922,9 млрд. евро (по текущи цени. Това резултат поставя Полша на шесто място - след Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерландия, показват данните на Евростат.

Още миналата есен гръмна новината, че Полша влиза в "клуба на трилионерите" - прогнозите сочеха, че нейният БВП за 2025 г. ще надхвърли 1 трилион долара, превръщайки я в 20-а икономическа сила в света. 

Германия остава на първо място в ЕС с 4,47 трилиона евро БВП, Франция е втора с 2,99 трилиона евро. БВП на Италия е 2,26 трилиона евро, Испания - 1,69 трилиона евро, а Нидерландия - 1,17 трилиона евро.

Цялата икономическа мощ на Европейския съюз е равна на 18.8 трилиона евро. Приносът на Полша в нея е 4.5%. БВП на България носи едва 0.6 процента на ЕС, а делът на Румъния е 2 на сто (на графиката).

Полската икономика е №1 сред по-новите държави членки и е пример за изпреварващо развитие. За сравнение през 2025 г. реалният ръст на БВП е бил 3.6% - при 1.5% средно за ЕС. 

На практика източноевропейската страна вече изпреварва по БВП страни като Швеция, Ирландия, Австрия.

Голяма икономика обаче не означава богато население. Ако се погледнат данните за брутния вътрешен продукт на човек, Полша има още да настига. По този показател тя е с 15% под средното равнище за ЕС.

 

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Ключови думи:

Полша, БВП

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