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Полша прие официално F-35 на въоръжение

Днес, 08:35
Заместник-държавният секретар на САЩ по контрола над въоръженията и международната сигурност Томас ДиНано говори по време на церемонията по официалното приемане на въоръжение на изтребителите F-35 Lightning II в състава на Полските въоръжени сили. Стойността на договора е 4,6 милиарда щатски долара, подписан през 2020 г.
EPA/BGNES
Заместник-държавният секретар на САЩ по контрола над въоръженията и международната сигурност Томас ДиНано говори по време на церемонията по официалното приемане на въоръжение на изтребителите F-35 Lightning II в състава на Полските въоръжени сили. Стойността на договора е 4,6 милиарда щатски долара, подписан през 2020 г.

Полша официално прие на въоръжение изтребителите F-35. Те прелетяха над големи полски градове.

Тържествената церемония се състоя вчера. Три изтребителя от пето поколение F-35 прелетяха над Гданск, Варшава и Краков, съобщи Polsat News.

Самолетите ще бъдат базирани в 32-ра тактическа авиобаза в Ласк.

F-35 са най-модерните самолети във Военновъздушните сили на Полша. Полша е поръчала от САЩ общо 32 самолета, като доставките трябва да приключат през 2029 г. На 22 май в страната пристигнаха първите три самолета.

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Ключови думи:

Полша, F-35

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