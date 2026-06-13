Полша прие официално F-35 на въоръжение

Полша официално прие на въоръжение изтребителите F-35. Те прелетяха над големи полски градове.
Тържествената церемония се състоя вчера. Три изтребителя от пето поколение F-35 прелетяха над Гданск, Варшава и Краков, съобщи Polsat News.
Самолетите ще бъдат базирани в 32-ра тактическа авиобаза в Ласк.
F-35 са най-модерните самолети във Военновъздушните сили на Полша. Полша е поръчала от САЩ общо 32 самолета, като доставките трябва да приключат през 2029 г. На 22 май в страната пристигнаха първите три самолета.