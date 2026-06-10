Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Историческият спор между Полша и Украйна не стихва

10 Юни 2026
Доналд Туск се опитва да охлади спора с Украйна и консервативните сили в Полша. Снимка: Архив
ЕПА/БГНЕС
Доналд Туск се опитва да охлади спора с Украйна и консервативните сили в Полша. Снимка: Архив

Спорът между Варшава и Киев в исторически план продължава да тлее без решение и да разделя полската външна политика, предадоха ДПА и БТА.

Министър-председателят на Полша Доналд Туск заяви вчера във Варшава, че украинската страна трябва да поеме отговорност за кризата и съответно за намирането на изход от нея.

В същото време той призова консервативния полски президент Карол Навроцки да не допуска конфликтът със съседната държава да се изостря още повече.

Киев не даде коментар на изявленията, направени във Варшава.

Украинският президент Володимир Зеленски предизвика спора в края на май, когато даде на едно от подразделенията на Въоръжените сили на Украйна почетното наименование „Героите на УПА“ (Украинската въстаническа армия).

В Киев почитат паметта на бойците от УПА, тъй като те се противопоставят на съветската власт след Втората световна война. По време на войната обаче тези въоръжени формирования извършват масови убийства на десетки хиляди поляци в района на днешна Западна Украйна.

В Полша отдаването на почит на УПА предизвика възмущение сред всички основни политически сили, а президентът Навроцки заяви, че Зеленски трябва да бъде лишен от полския Орден на Белия орел.

През уикенда началникът на кабинета на Зеленски – Кирило Буданов – взе участие в разговори във Варшава с представители на правителството и президентската администрация, но без да бъде постигнато решение на спора.

Конфликтът възникна в особено неподходящ момент, отбелязва ДПА, тъй като на 25 и 26 юни в полския град Гданск ще се състои конференция за възстановяването на Украйна с участието на ЕС, Г-7 и други донори.

Полша и Украйна ще бъдат домакини на събитието.

Туск заяви, че не очаква кризата в двустранните отношения да се отрази на присъствието на Зеленски на форума в Гданск, на който той на практика е съорганизатор, съобщи Укринформ.

Полският лидер също така не пожела да изказва мнение по въпроса защо украинският лидер е решил при последното си задгранично посещение да пътува не както обикновено през полския град Жешов, а през Кишинев. По думите на Туск това е нещо, което засяга вътрешните работи на Украйна, поради което не желае да коментира.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Полша, Украйна

Още новини по темата

Външният министър призна нуждата от военна помощ за Украйна
07 Юни 2026

Украински дрон се взриви в румънско пристанище
05 Юни 2026

ЕС придвижва Украйна и Молдова към следващия етап за членство
04 Юни 2026

Русия изстреля над 650 дрона и 70 ракети срещу Украйна за една нощ
02 Юни 2026

Украйна унищожи два Ту-142 и комплекс "Искандер"
30 Май 2026

Посолството на Украйна се оплака от прояви на ксенофобия у нас
28 Май 2026

Радев постави под сериозно съмнение военната помощ за Украйна

27 Май 2026

Европейските посланици остават в Киев
26 Май 2026

Украйна бележи ударен ръст в производството на дронове
25 Май 2026

Тръмп изпраща още 5000 американски войници в Полша
22 Май 2026

Външните министри на България и Украйна се срещнаха в Швеция
21 Май 2026

И военният министър се включи в общия хор за преговори с Русия

21 Май 2026

Мерц предлага Украйна да стане бързо "асоцииран член" на ЕС
21 Май 2026

Полша арестува трима руски шпиони
20 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев поема към възстановка на модела "ГЕРБ"
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса