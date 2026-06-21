Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тимъти Снайдър: Войната на ордените между Украйна и Полша е капан

Днес, 16:46
Тимъти Снайдър е голям познавач на историята на Източна Европа
Тимъти Снайдър е голям познавач на историята на Източна Европа

Световноизвестният историк Тимъти Снайдър в интервю за полското издание на Newsweek отправи предупреждение към полските лидери. 

„Войната на паметта е много по-удобна за полските политици от истинската война“, каза Снайдър.

„Те могат да казват: ние сме прави, ние сме невинни, аз познавам историята. Но човек трябва да започне с това, което се случва сега, а не със спомените. Ако пропуснеш това, започваш с лъжа.“

По повод спора около почитането от Украйна на УПА Снайдър предупреди да не се правят оценки без необходимия контекст:

„Да се осъжда решението на Зеленски да даде име на военно подразделение в чест на УПА без контекста на почти четири години и половина война би било грешка. Това е най-дългата война на този век, по-дълга от Първата световна война. Тя поражда емоции, които за Запада са трудни за разбиране.“

Той също така отбеляза, че украинците и поляците помнят различни глави от една и съща история: „Украинците мислят за УПА главно през нейната трета фаза – борбата срещу Червената армия след 1945 г. Поляците помнят първата фаза: 1943 г., когато УПА убива десетки хиляди поляци във Волин. Грешката е да се забравя останалата част от историята.“

А най-острото му предупреждение е: „На бойното поле Русия ще загуби. Във Варшава и Киев Русия ще спечели войната на паметта.“

Лишаването на президента Володимир Зеленски от най-високото полско отличие - Ордена на Белия орел, не беше проява на мъдрост. То беше емоционална реакция, която постави историческите обиди над днешната реалност. Украйна води най-дългата война на този век, а сигурността на Полша зависи от нейното оцеляване. Да превърнеш съюзник във враг заради неразрешени исторически спорове не служи нито на истината, нито на справедливостта – служи единствено на Москва, предупреждава Снайдър.

"Войната на паметта не може да бъде спечелена. Тя може единствено да бъде използвана и експлоатирана – а има една сила, която само чака да се възползва от нея", заключава той.

Президентът на Полша Карол Навроцки лиши преди 2 дни президента на Украйна Зеленски от “Ордена на Белия орел” . Това доведе до верижна реакции и други украински лидери да върнат полските си награди. 

В края на май Зеленски участва в препогребването на тленните останки на един от лидерите на ОУН-УПА Андрей Мелник и съпругата му София Федак-Мелник. Церемонията по официалното им препогребване се състоя на 25 май 2026 г. на Националното военно мемориално гробище край Киев с пълни държавни и военни почести. Зеленски кръсти едно от подразделенията на ВСУ на името „Героите на УПА”. Всичко това възмути Полша. 

УПА е Украинска въстаническа армия, която води въоръжена съпротива от 1943 г. срещу нацистка Германия, СССР, Чехословакия и Полша. Полша обвинява УПА в етническо прочистване - Варшава смята, че до 80000 поляци са били убити от УПА в областите Волиния и Източна Галиция. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Тимъти Снайдър, Полша, Украйна, Карол Навроцки, Володимир Зеленски

Още новини по темата

За година износът на оръжие от България за Украйна е скочил 12 пъти
20 Юни 2026

Полша лиши Зеленски от Ордена на Белия орел
20 Юни 2026

Тръмп иска от Европа да плати 350 млрд. долара
20 Юни 2026

Германия обясни на Радев защо трябва да се помага на Украйна
20 Юни 2026

ВСУ отхвърли руските обвинения за атака на автобус с деца
17 Юни 2026

Путин и Зеленски поздравиха Тръмп за юбилея му
14 Юни 2026

Зеленски и Тръмп ще участват в срещата на G-7 в Евиан
13 Юни 2026

Полша прие официално F-35 на въоръжение
13 Юни 2026

Зеленски отне защитения статут на руския език
13 Юни 2026

Историческият спор между Полша и Украйна не стихва
10 Юни 2026

Европейските лидери поставиха 5 условия за край на войната в Украйна
08 Юни 2026

Външният министър призна нуждата от военна помощ за Украйна
07 Юни 2026

Украински дрон се взриви в румънско пристанище
05 Юни 2026

Зеленски написа открито писмо до Путин и предложи среща
04 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса