Тимъти Снайдър: Войната на ордените между Украйна и Полша е капан

Световноизвестният историк Тимъти Снайдър в интервю за полското издание на Newsweek отправи предупреждение към полските лидери.

„Войната на паметта е много по-удобна за полските политици от истинската война“, каза Снайдър.

„Те могат да казват: ние сме прави, ние сме невинни, аз познавам историята. Но човек трябва да започне с това, което се случва сега, а не със спомените. Ако пропуснеш това, започваш с лъжа.“

По повод спора около почитането от Украйна на УПА Снайдър предупреди да не се правят оценки без необходимия контекст:

„Да се осъжда решението на Зеленски да даде име на военно подразделение в чест на УПА без контекста на почти четири години и половина война би било грешка. Това е най-дългата война на този век, по-дълга от Първата световна война. Тя поражда емоции, които за Запада са трудни за разбиране.“

Той също така отбеляза, че украинците и поляците помнят различни глави от една и съща история: „Украинците мислят за УПА главно през нейната трета фаза – борбата срещу Червената армия след 1945 г. Поляците помнят първата фаза: 1943 г., когато УПА убива десетки хиляди поляци във Волин. Грешката е да се забравя останалата част от историята.“

А най-острото му предупреждение е: „На бойното поле Русия ще загуби. Във Варшава и Киев Русия ще спечели войната на паметта.“

Лишаването на президента Володимир Зеленски от най-високото полско отличие - Ордена на Белия орел, не беше проява на мъдрост. То беше емоционална реакция, която постави историческите обиди над днешната реалност. Украйна води най-дългата война на този век, а сигурността на Полша зависи от нейното оцеляване. Да превърнеш съюзник във враг заради неразрешени исторически спорове не служи нито на истината, нито на справедливостта – служи единствено на Москва, предупреждава Снайдър.

"Войната на паметта не може да бъде спечелена. Тя може единствено да бъде използвана и експлоатирана – а има една сила, която само чака да се възползва от нея", заключава той.

Президентът на Полша Карол Навроцки лиши преди 2 дни президента на Украйна Зеленски от “Ордена на Белия орел” . Това доведе до верижна реакции и други украински лидери да върнат полските си награди.

В края на май Зеленски участва в препогребването на тленните останки на един от лидерите на ОУН-УПА Андрей Мелник и съпругата му София Федак-Мелник. Церемонията по официалното им препогребване се състоя на 25 май 2026 г. на Националното военно мемориално гробище край Киев с пълни държавни и военни почести. Зеленски кръсти едно от подразделенията на ВСУ на името „Героите на УПА”. Всичко това възмути Полша.

УПА е Украинска въстаническа армия, която води въоръжена съпротива от 1943 г. срещу нацистка Германия, СССР, Чехословакия и Полша. Полша обвинява УПА в етническо прочистване - Варшава смята, че до 80000 поляци са били убити от УПА в областите Волиния и Източна Галиция.