"Форт Тръмп" ще се появи в Полша

Полша може да похарчи до 4,4 млрд. долара за постоянна американска база, която ще се казва „Форт Тръмп“, съобщава Bloomberg. Базата ще бъде открита евентуално през 2029 г., пише „Жечпосполита“ (Rzeczpospolita).

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви тази седмица в Ню Йорк, че Полша напредва към споразумение със САЩ за разполагане на постоянно присъствие на американски войски. Президентът Карол Навроцки заяви пред Bloomberg TV, че ако двете държави финализират сделката, комплексът ще носи името „Форт Тръмп“. Решението за нейното изграждане е само „въпрос на време“, заяви Навроцки пред Bloomberg. Той очаква базата да бъде изградена преди края на президентския мандат на Тръмп през 2029 г., а лидерът на САЩ да присъства на откриването.

В базата ще служат около 5 000 американски военнослужещи. Като възможни места за нея се разглеждат районите на Вроцлав, Познан и Щецин.

Идеята за изграждането на „Форт Тръмп“ принадлежи на бившия полски президент Анджей Дуда и датира от първия мандат на Тръмп. Впоследствие концепцията претърпя сериозно развитие. Вместо една масивна нова база, наречена „Форт Тръмп“, Полша и САЩ подписаха Споразумение за засилено сътрудничество в областта на отбраната (EDCA). Това доведе до разполагането на постоянния V Корпус на сухопътните войски на САЩ в Познан (базата официално бе наречена "Camp Kościuszko" ), както и до разширяването на съществуващата инфраструктура в различни точки на страната (като Повидз и Жаган), за да могат да се приемат над 10 000 американски военнослужещи на ротационен и постоянен принцип.