САЩ и Китай удължават търговското примирие

ЕПА/БГНЕС Доналд Тръмп и Си Дзинпин вървят по червения килим от самолета, следване от съпругите си Мелания и Пън Лиюен.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна с пищна церемония китайския си колега Си Дзинпин във Вашингтон за тридневно посещение, което подлага на изпитание отношенията между двете суперсили на фона на тлеещото напрежение около търговията, технологиите, Тайван и Иран.

Не се очаква първото посещение на Си в САЩ от почти 3 г. да доведе до големи пробиви, но Вашингтон и Пекин все пак ще удължат с два месеца 11-месечното си търговско примирие, което трябва да изтече на 11 ноември. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт вече заяви, че двете страни са постигнали споразумение за удължаване, докато Тръмп лично посрещаше Си във военновъздушната база „Андрюс“ в Мериленд – жест, който подчертава значението на визитата.

„Китай и САЩ трябва да бъдат партньори, а не съперници“, заяви Си в писмено обръщение, публикувано от китайското посолство, в което обаче не се споменава нищо за търговско споразумение.

На церемонията двамата лидери и съпругите им се здрависаха, разговаряха няколко минути и се снимаха, докато свиреше военен оркестър, звучаха оръдейни салюти, а над тях прелетя военен бомбардировач B-1. Това бе първият случай от 11 г., в който американски президент посреща чуждестранен лидер в базата „Андрюс“. Последното подобно посрещане бе за папа Франциск през 2015 г., по време на президентството на Барак Обама.

NOW: President Trump has greeted Chinese President Xi Jinping in Washington, DC with the following:



- 100-foot-long red carpet

- Salute Battery

- 21-Person Honor Cordon

- 2 three-person color teams to include the U.S. and Chinese flag

- USAF band playing fanfare and… pic.twitter.com/X7W0oOtc2u — Jordan Conradson🇺🇸 (@ConradsonJordan) 23 септември 2026 г.

Надежди за успокояване на световните пазари

Постигане на търговско споразумение, дори и ограничено, би могло да успокои световните пазари, разтърсени от митническата война през 2025 г., която доведе до трицифрени мита между двете най-големи икономики в света. Бесънт заяви в предаването „Special Report“ на Fox News, че сделката ще удължи примирието до 10 януари.

Дълбоките разногласия обаче остават. Двете страни имат сериозни разминавания по въпроси като експортния контрол върху редкоземните минерали и компютърните чипове, връзките на Китай с Иран и подкрепата на САЩ за Тайван.

Срещата идва в труден момент за Тръмп, който е изправен пред обществено недоволство заради войната си с Иран. Си пристига в привидно по-силна позиция, тъй като икономиката на Китай работи на пълни обороти. Някои съпартийци на Тръмп от Републиканската партия гледат на Пекин като екзистенциална заплаха и се отнасят с резерви към приятелските жестове на президента към управляващата в Китай комунистическа партия.

Запознати с плановете източници твърдят пред Ройтерс, че вероятно Си ще повдигне въпроса за претенциите на Пекин към Тайван – тема, която Вашингтон предпочита да избегне, докато Тръмп най-вероятно ще запази строгия експортен контрол въпреки възраженията на Си. Не е ясно също така дали Пекин ще помогне на Тръмп да излезе от патовата ситуация в конфликта с Иран.

Въпреки това разговорите биха могли да доведат до споразумения за намаляване на митата в определени сектори, сътрудничество срещу трафика на наркотици и разширяване на диалога между военните институции. Очаква се Тръмп да поиска освобождаването на някои американци и други задържани лица в Китай.

Лидерите ще вечерят с шефове на компании за ИИ

Допълнителната тържествена програма включва официална държавна вечеря с водещи технологични фигури, военна церемония в Белия дом и посещение на Националния архив, където се съхраняват оригиналите на Декларацията за независимост и Конституцията.

На вечерята ще бъдат шефове на ключови и за двата пазара компании, сред които Тим Кук от Apple, Дженсън Хуанг от Nvidia и Сам Олтман от OpenAI. Това дава надежди, че САЩ и Китай може да се договорят и за по-интензивни разговори относно изкуствения интелект, където водят ожесточена надпревара въпреки нарастващите рискове и дълбоките разногласия в тази сфера.

Няма да има изказвания

Както и при предишните две срещи на Тръмп и Си от 2025 г. насам, това ще е прецизно режисирано събитие. Вместо съвместна пресконференция накрая, се очаква да има самостоятелни и противопоставящи се изявления, наблягащи на това, което всяка от страните иска да предаде на своята вътрешна аудитория.

За Тръмп посещението на Си е завършек на интензивна дипломатическа седмица, започнала с двудневен престой в Ню Йорк за Общото събрание на ООН. Почти седемте месеца война с Иран доведоха до скок в цените на енергията в САЩ, а Републиканската партия на президента е изправена пред трудни перспективи на изборите за Конгрес през ноември, след като има рязък спад на рейтинга на одобрение на Тръмп.

Си пък ръководи силен подем в китайската търговия, но е изправен пред слабо потребителско търсене у дома и криза на пазара на недвижими имоти. Мащабните акции срещу корупцията във въоръжените сили помогнаха за засилване на властта му, но същевременно повдигнаха въпроси относно боеспособността на Китайската народноосвободителна армия.