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Два влака едва не дерайлираха в Полша при саботаж

Днес, 15:34
Люблинското войводство се намира на 75 км до границата с Украйна
Люблинското войводство се намира на 75 км до границата с Украйна

В Полша във вторник вечерта са открити бетонни плочи върху железопътните релси край Сточек Луковски, в Люблинското войводство. Два товарни влака, движещи се в противоположни посоки, са се ударили в препятствията. Единият от влаковете е превозвал гориво и според съобщенията е бил близо до дерайлиране.

При ударите са повредени предните предпазни устройства на двата локомотива, но нито един от влаковете не е дерайлирал и няма пострадали. Железопътното движение е било спряно за няколко часа, докато аварийните служби обезопасят района.

На място са изпратени полиция, служители на Централното бюро за полицейски разследвания (CBŚP), Агенцията за вътрешна сигурност (ABW), антитерористични подразделения и прокурор. Не са открити взривни вещества, но наблизо са намерени електрически проводници и съединител.

Властите разследват как бетонните плочи са се озовали върху релсите.

Размерът им предполага, че за поставянето им върху железопътната линия може да са били необходими повече от един човек.

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Полша, жп линия

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