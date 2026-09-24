Украинец нападна с нож манастир в Полша

31-годишен украински гражданин атакува с кухненски нож свещеници и вярващи в църква край манастир на сестрите бенедиктинки в град Ярослав, югоизточна Полша. При нападението е загинал свещеник, а няколко други вярващи са получили сериозни наранявания. Според свидетели, пострадали са трима свещеници и двама енориаши. Починалият е отец Станислав Збойнович, останалите 4 души са в тежко състояние. Две животоспасяващи операции са направени на един от ранените.

Според свидетелски разкази атаката е започнала в църква, а по-късно се е пренесла в манастирското кафене. Загиналият свещеник е изповядвал преди литургията. Когато атаката започнала, той се опитал да спре нападателя, който след църквата е влязъл в манастирския комплекс. Благодарение на бързата намеса на пристигналите на място полицейски екипи нападателят е бил задържан и обезвреден. Към момента мотивите му за престъплението остават неизвестни, а срещу него са повдигнати обвинения за убийство и опит за убийство на повече от едно лице.

Божена Хараш-Волошин от окръжната прокуратура в Пшемишъл съобщи, че извършителят е пристигнал в Полша през нощта от Германия. Намерението му е било да отиде до граничния пункт в Корчова. Преди това не е живял в Ярослав.

Монахините разказват, че нападателят „искал да убие всички“, но свещениците са защитили хората и са успели да не допуснат престъпника в детската градина, която работи към женския манастир.

Инцидентът предизвика силен международен отзвук. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е шокиран, поднесе съболезнования на близките на загиналия и на полския народ и категорично заяви, че извършителят трябва да понесе най-строгото възможно наказание според закона.

W Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem.



Według dotychczasowych informacji zginął ksiądz katolicki, a kilka innych osób zostało rannych.



Składamy najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 24 септември 2026 г.

Отношение по случая взе и премиерът на Полша Доналд Туск: „Убиецът от Ярослав е в ръцете на полската полиция. В момента се провеждат процесуално-изследователски действия. Извършителят е гражданин на Украйна. Той ще бъде наказан с цялата строгост на полския закон. Споделям болката на близките на жертвите на тази брутална атака“, написа в X шефът на правителството.

Атаката коментира и министърът на вътрешните работи и администрацията на Полша Марчин Кервински, който подчерта в мрежата X, че се оказва психологическа подкрепа на свидетелите на убийството.